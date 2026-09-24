Futbolista de 20 años murió tras un insólito accidente en carretera y clubes de Polonia le dan el último adiós

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del deporte está de luto tras confirmarse que un futbolista de 20 años murió en un accidente automovilístico. La noticia impactó en el club Kania Gostyn, que le dio el último adiós al jugador con un sentido mensaje en redes sociales.

Futbolista de 20 años murió tras un accidente con un ciervo

De acuerdo a los últimos reportes, un joven futbolista, de tan solo 20 años de edad, identificado como Oskar Kordus, murió en un accidente después de chocar contra un ciervo que atravesó el parabrisas de su vehículo.

El reporte policial precisa que el accidente se registró en la carretera DW434, en las inmediaciones de Gostyń, en el tramo que conecta Krajewice y Grabonóg. Según las primeras investigaciones, un hombre de 52 años que conducía un Volkswagen atropelló al animal que cruzaba la vía. Debido a la fuerza del impacto, el ciervo salió despedido hacia el carril contrario.

Kordus circulaba en sentido contrario a bordo de su BMW cuando el animal impactó contra su vehículo. El ciervo atravesó el parabrisas y cayó dentro del automóvil, provocando que el futbolista perdiera el control. La comisaría del Servicio Estatal de Bomberos de Gostyń informó que llegaron rápidamente al lugar y encontraron al joven en estado crítico.

Los bomberos iniciaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperar sus signos vitales. Posteriormente, Kordus fue trasladado en helicóptero medicalizado hasta un hospital de Poznań. Sin embargo, pese a la atención recibida en el centro de salud, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Luto en Polonia por Oskar Kordus: Clubes le dan el último adiós

La Fiscalía del Distrito de Gosty junto a la policía vienen realizando las investigaciones respectivas sobre el accidente que ocasionó la muerte del deportista polaco Oskar Kordus. "Las circunstancias indican que nadie será considerado responsable. El animal fue el principal culpable, y eso no genera responsabilidad alguna", sostuvo Zygmunt, jefe del organismo.

La noticia impactó en Kania Gostyn, club de la cuarta división polaca al que Kordus se había incorporado antes del inicio de la temporada procedente de Korona Piaski.

"Con inmensa tristeza y profunda incredulidad hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar Kordus. En nombre de toda la comunidad del Kania Gostyn, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, a los allegados y a los amigos de Oskar. En estos momentos de extrema dificultad, compartimos su dolor y los llevamos en nuestros pensamientos y corazones. Descansa en paz, Oskar", comunicó su club en X.

La despedida no se limitó al Kania Gostyń. Korona Piaski, uno de los clubes en los que Kordus se formó como futbolista, también publicó un mensaje tras conocerse la noticia.

De esa manera, clubes, compañeros y seguidores han expresado sus condolencias a la familia del futbolista polaco Oskar Kordus, quien murió en un insólito accidente en una carretera.