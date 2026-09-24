Ignacio Buse en la Laver Cup: peruano se codea con la élite del tenis mundial

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis peruano vive un hito histórico de la mano de Ignacio Buse, quien ha sido convocado oficialmente como jugador alternante del Team World para la Laver Cup 2026. La joven raqueta nacional inició sus actividades oficiales en el prestigioso torneo participando en la tradicional sesión fotográfica del certamen.

Integración al Team World y rol estratégico en la competición

La organización oficial de la Laver Cup confirmó que los jugadores suplentes, entre los que figura el peruano junto al británico Arthur Fery por el Team Europe, integran la lista oficial de la competencia.

Durante las jornadas de competencia, Buse se situará en el banquillo junto a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico liderado por la leyenda estadounidense Andre Agassi.

La experiencia representa un crecimiento significativo para la carrera del atleta nacional, quien compartirá camerino con figuras consagradas de la élite mundial como Taylor Fritz, Alex de Minaur y Francisco Cerúndolo.

"Al estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo, creo que puedo aprender muchísimo simplemente observando cómo se preparan, compiten y manejan todo lo relacionado con el juego. Tener a alguien como Agassi como entrenador también es una oportunidad increíble, dada toda la experiencia que tiene", sostuvo.

#LaverCup 🇬🇧 | ¡Grande Buse! 🇵🇪🎾💪🔥

Reel de la Copa Laver, el Team Europe y Team World en el Old Royal Naval College en Greenwich para la tradicional sesión de fotos, entre ellos nuestro compatriota Ignacio Buse.

🎥: @LaverCup pic.twitter.com/smfUdr4W94 — Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) September 24, 2026

Mística sudamericana y el compromiso del deportista peruano

El llamado a la Laver Cup resalta además la pasión característica del deportista peruano al momento de afrontar torneos de formato colectivo. Para Buse, la oportunidad de representar al continente sudamericano dentro del equipo resto del mundo constituye una motivación adicional para entregar su máximo esfuerzo desde cualquier rol que le toque desempeñar.

La escuadra del Team World buscará imponerse ante un sólido Team Europe que cuenta con estrellas continentales como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Casper Ruud, bajo la capitanía del francés Yannick Noah. Ante este desafío, la presencia de la raqueta nacional aportará garra y apoyo constante a la delegación durante cada uno de los cruces del fin de semana.

"Como peruano y sudamericano, me encantan las competiciones por equipos y formar parte de un grupo. Me encanta esa sensación de luchar juntos por algo más grande que uno mismo. Así que, ya sea en la cancha o animando desde el banquillo, aportaré mucha energía, lo daremos todo, nos haremos oír y lucharemos con todas nuestras fuerzas para ganar", añadió Buse.

En ese sentido, Ignacio Buse marca un hito para el tenis peruano al inscribir su nombre en la élite internacional de la Laver Cup, demostrando que está preparado para competir y aprender al lado de los referentes más destacados del circuito mundial.