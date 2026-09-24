Exseleccionada nacional cuestiona a técnicos peruanos: "Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jessenia Uceda volvió a pronunciarse sobre el vóley peruano y el debate generado alrededor de los entrenadores nacionales y extranjeros. La exseleccionada publicó un extenso mensaje en redes sociales, donde cuestionó a algunos técnicos peruanos y pidió que se permita trabajar al actual comando técnico.

Uceda cuestionó el trabajo de técnicos peruanos

La exseleccionada sostuvo que el debate sobre los entrenadores extranjeros también debe considerar el comportamiento y desempeño de los técnicos nacionales. En su publicación, mencionó presuntas situaciones relacionadas con demandas, escándalos sexuales, indisciplina y ausencias durante entrenamientos.

"Se habla de que se le ha dado mucha oportunidad a los entrenadores extranjeros, puede ser. Pero qué pasa cuando tienes entrenadores peruanos envueltos en demandas, escándalos sexuales, son flojos, no llegan a los entrenamientos pero dejan al asistente mientras tú bien gracias, tomando", publicó.

La exvoleibolista agregó que, según su experiencia dentro del deporte, existen entrenadores que habrían mantenido comportamientos cuestionados y aun así continuaron recibiendo oportunidades laborales. Uceda no identificó públicamente a las personas a las que hizo referencia en su publicación sobre el vóley peruano.

"Entrenadores que se han metido con sus jugadoras y aún con toda esa indisciplina, se les sigue dando oportunidades de trabajo. En mis años de voleibolista he visto y vivido de todo. Ya no estoy en edad para callar", indicó.

Uceda también recordó su experiencia durante la etapa de Luizomar de Moura al frente de la selección peruana. Según explicó, el entrenador brasileño mantenía reuniones con técnicos de la Liga y buscaba coordinar el trabajo relacionado con las jugadoras y su proceso deportivo.

Publicación compartida en redes de la deportista

Pidió respetar el proceso de Antonio Rizola

En la parte final de su mensaje, Uceda se refirió al actual proceso de la selección peruana y planteó que los entrenadores también deberían ser evaluados por resultados. Sus declaraciones se produjeron después de cuestionamientos públicos dirigidos contra el comando encabezado por Antonio Rizola.

"A una jugadora se le exige resultados para recibir apoyo, háganlo también con los entrenadores y dejen trabajar al que está. Por qué nadie dio resultados de la noche a la mañana. Se le llama proceso", anunció.

Uceda sostuvo además que el debate no debería concentrarse únicamente en la nacionalidad de los entrenadores. En ese sentido, señaló que los profesionales peruanos deben demostrar resultados y mantener un trabajo adecuado para recuperar oportunidades dentro del deporte nacional. Cerró su publicación pidiendo que quienes dicen apoyar a la selección peruana prioricen el desarrollo del equipo por encima de diferencias personales.