Melissa Klug revela la razón por la que su hijo Adriano dejó el fútbol ¿culpa a Jefferson Farfán?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug volvió a estar en el ojo público luego de contar por qué su hijo Adriano Farfán dejó el fútbol, pese a ser hijo del reconocido exfutbolista Jefferson Farfán. La empresaria sorprendió al mencionar que el adolescente no habría tenido el apoyo necesario y que ahora está enfocado en el pádel.

Melissa Klug cuenta por qué su hijo dejó el fútbol

Durante una reciente entrevista, Melissa Klug fue consultada por el deporte que actualmente practica su hijo Adriano Farfán. El adolescente viene destacando en el pádel, disciplina que, según contó su madre, terminó convirtiéndose en su nueva pasión.

La pregunta surgió debido a que Adriano Farfán anteriormente practicaba fútbol, por lo que muchos se preguntaban por qué decidió cambiar de rumbo pese a tener como padre a Jefferson Farfán, uno de los futbolistas peruanos más reconocidos.

Lejos de darle muchas vueltas al asunto, Melissa Klug explicó que su hijo encontró una actividad que realmente disfruta. Sin embargo, sus palabras también generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, especialmente por una parte de su respuesta.

"Le encanta el pádel, encontró su pasión. (...) Le gustaba mucho (el fútbol), pero bueno, no se dio, no tuvo el apoyo, creció y encontró lo que le apasiona", manifestó la empresaria.

La frase "no tuvo el apoyo" fue la que rápidamente llamó la atención, pues algunos internautas interpretaron sus declaraciones como una posible indirecta hacia Jefferson Farfán. No obstante, Melissa Klug no mencionó directamente al exfutbolista ni señaló a una persona específica como responsable.

Jefferson Farfán desconoce las reglas del pádel

Precisamente hablando de Jefferson Farfán, su relación con su hijo Adriano volvió a quedar en el centro de la atención luego de una inesperada escena durante una jornada deportiva.

El exdelantero acompañó al joven de 18 años mientras practicaba pádel y, lejos de limitarse a observar, terminó reaccionando de una manera que llamó la atención. "No entiendo ni mie...", expresó el exgoleador de Alianza Lima durante el entrenamiento.

El comentario provocó una rápida reacción en redes sociales. "Si fueses un padre más presente, quizás entenderías"; "¿Cómo vas a entender si no eres cercano a tu hijo?" y "Pero, ¿apoyas a tu hijo, sí o no?" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las plataformas digitales.

Así, Melissa Klug contó que Adriano dejó el fútbol por falta de apoyo y encontró en el pádel su nueva pasión. Aunque sus palabras fueron tomadas como una posible indirecta a Jefferson Farfán, él ahora acompaña a su hijo en esta nueva etapa.