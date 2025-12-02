'Pol Deportes' presente en playoffs de la Liga1: Canal oficial lo invitó al Cristal vs Alianza Lima

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La popularidad de Cliver Huamán, conocido en redes sociales como 'Pol Deportes', se ha incrementado exponencialmente luego de ser el narrador del cerro de la final de la Copa Libertadores 2025. Este momento que atraviesa el joven creador de contenido le ha permitido presenciar el playoff entre Sporting Cristal y Alianza Lima en vivo.

'Pol Deportes' a ras de cancha

En historias subidas a sus redes sociales, se le aprecia al joven comunicador detrás del arco norte del Estadio Nacional de Lima y con credenciales oficiales del canal L1 Max. Con su camiseta de Los Chankas, su bandera que se hizo popular en redes y micrófono en mano, se alistaba para ser parte de la transmisión.

Uno de los momentos que vivió Cliver Huamán fue el encuentro que tuvo con el director deportivo del cuadro celeste, Julio César Uribe. El 'diamante' se acercó al novel narrador para entregarle una camiseta especial, algo que lo llenó de emoción en plena previa del encuentro.

"Para mí esto es un sueño que estoy cumpliendo. Gracias muchachos a todos ustedes de L1 Max que me están cumpliendo un sueño importantísimo. Hace unos días estuve narrando desde lo más alto del cerro de Ate y esto para mí es un sueño, siempre quise estar en el Estadio Nacional", sostuvo 'Pol Deportes'.

POL DEPORTES: "Para mi esto es un sueño, siempre quise estar en el Estadio Nacional"



✅ Un saludo de Cliver para todos #SportingCristal vs #AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #PlayoffL1MAX #Semifinales pic.twitter.com/FDsjfPZIDE — L1MAX (@L1MAX_) December 3, 2025

Junto a Peter Arévalo, el locutor principal de este canal, se animó a enviar un saludo para sus amigos y familiares en Andahuaylas. En quechua, se dirigió a sus allegados y conocidos, lo que fue bien recibido por el popular 'Mister Peet'.

El salto a la fama de 'Pol Deportes'

Para la final de la Copa Libertadores realizada en el estadio Monumental de Ate, este joven narrador se hizo viral en redes sociales por la peculiar forma en que lo hizo. Desde lo más alto del cerro que rodea al coloso ateño, narró para su página el encuentro, que acabó con victoria de Flamengo por 1 a 0 sobre Palmeiras.

Esto fue bien acogido por miles de usuarios en diversas plataformas, que de inmediato se suscribieron a su canal, haciendo que el número de sus suscriptores se eleve en grandes cantidades, alcanzando más de 400 mil solo en TikTok.

