Purga en Sporting Cristal: Se filtraron los nombres de los 4 jugadores que no seguirán para el 2026

Sporting Cristal no pudo sacar ventaja en el encuentro de ida de los play off de la Liga 1 ante Alianza Lima luego de empatar 1-1 en el Estadio Nacional. El elenco celeste dominó buena parte de los 90 minutos, pero no logró hacer el daño suficiente contra la portería defendida por Guillermo Viscarra.

Los cuatro jugadores que no seguirán en Sporting Cristal

Y mientras el cuadro bajopontino continúa su camino para asistir a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirección deportiva, comandada por Julio César Uribe, Gustavo Zevallos y compañía, ya trabaja para confeccionar lo que será el plantel de la próxima temporada donde buscarán luchar nuevamente por el título nacional.

A propósito de ello, el programa de YouTube, Estudio Fútbol, reveló el nombre de los cuatro jugadores que dejarán Sporting Cristal al no ser considerados por Paulo Autuori. En primer lugar, el periodista Denilson Barrenechea indicó que el estratega brasileño continuará en tienda celeste por lo que ya coordinan directamente con él.

"Autuori se va a quedar en Sporting Cristal y están con él hablando y consensuando de quiénes serían los jugadores que estarían llegando para la próxima temporada, pero miran de reojo también lo que va a ser el presupuesto que estaría manejando", indicó.

Para comenzar, el primer jugador en irse será el portero Alejandro Duarte ya que tendría todo arreglado para fichar por Alianza Lima por las próximas 3 temporadas. Además de él, Jhilmar Lora será otro de los futbolistas elegidos para no continuar en el Rímac a raíz de sus bajos rendimientos.

"Me dijeron que van a haber varias partidas. Por ejemplo, la de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Me habían comentado que Jhilmar Lora, por lo que se tiene previsto, no va a continuar el próximo año. Los números lo dicen también, porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autuori", añadió..

Un extranjero más

Finalmente, los dos últimos elementos que no serán considerados son el lateral izquierdo Nicolás Pasquini y Axel Cabellos, otro que jugador por el que la dirigencia apostó a inicio de temporada, pero que finalmente no resultó como lo esperaban.

La lista de los fichajes aún no será revelada ya que la dirigencia busca conocer cual será el presupuesto que manejará para luego realizar la planificación de rigor.

De esta manera, se reveló que Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Alex Cabellos y Jhilmar Lora no seguirán en Sporting Cristal para la próxima temporada.