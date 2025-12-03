¿Christian Cueva se queda en Emelec? Esto dijo su entrenador con respecto a su continuidad

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Llegó como una de las figuras a mitad de la temporada 2025, y aunque logró a ayuda a que Emelec se salvara de caer en el grupo de descenso, su continuidad no está asegurada. El entrenador de los 'eléctricos', Guillermo Duró, en declaraciones para la prensa en la que dio detalles del futuro de Christian Cueva.

¿Se quedará Cueva en Ecuador?

El director técnico argentino indicó para los medios que el mediocentro peruano no continuará en el equipo para la próxima campaña. Consultado por su permanencia, manifestó que el jugador no se encuentra cómodo, por lo que ha decidido por voluntad propia acabar su vínculo, solo seis meses después de su arribo.

"Él, la verdad que no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene quizás la posibilidad o las opciones de otros clubes y prefirió rescindir contrato, llegar a un acuerdo con los dirigentes como para volver a su país", expresó Duró.

Duró aclaró el panorama y precisó que la gerencia le comunicó esta noticia, por lo que Cueva ya no estará disponible para el encuentro de vuelta válido por la semifinal de la Copa Ecuador ante LDU de Quito como visitante. "Ya ayer arreglo su situación, por lo que me dijeron", indicó.

Además a Emelec le resta un partido para cerrar la campaña, pero 'Aladino' ya no se encontrará en Guayaquil. Los 'eléctricos' consiguieron el principal objetivos que era salvar la categoría, sin embargo, clasificado para la Fase Final II, quedó relegado de la lucha por el último cupo que ofrece para la Copa Sudamericana 2026.

Los números de Cueva con Emelec

Desde su llegada en junio de este año, el mediapunta de 34 años completó 17 partidos, consiguiendo anotar dos goles y entregando dos asistencias. En 11 oportunidades fue del arranque, perdiéndose seis cotejos al no ser convocado o estar suspendido dos partidos por una tarjeta roja que recibió.

Esta significó su décima experiencia fuera del Perú, la primera desde que retornó en 2023 para jugar por Alianza Lima, de donde no salió bien. Tras dar muestras de su mejor nivel con Cienciano, alcanzando los octavos de la Sudamericana, optó por dejar al 'papá' e irse al fútbol de Ecuador.

