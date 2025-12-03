Congreso: Pleno aprueba inhabilitación por diez años contra Delia Espinoza

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de resolución legislativa que dispone la inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública de la fiscal suprema Delia Espinoza.

La decisión llega tras una jornada con debate intenso y votaciones sucesivas que mantuvieron en suspenso el futuro de la magistrada. Minutos después de la aprobación, se presentaron dos reconsideraciones que, finalmente, fueron rechazadas, consolidando la sanción parlamentaria.

Primer intento fallido

El caso generó confusión en el Congreso por la sucesión de votaciones. En un primer momento, la propuesta de inhabilitarla por diez años no alcanzó los votos necesarios: se requerían 68, pero solo se obtuvieron 63. Eso significó que la medida quedaba archivada y parecía que Espinoza se libraba de la sanción.

Sin embargo, los congresistas que impulsaban la denuncia constitucional presentaron dos pedidos de reconsideración. Estas reconsideraciones son mecanismos parlamentarios que permiten repetir la votación cuando se considera que hubo errores o que el resultado debe revisarse. Con ello, el tema volvió a debatirse en el Pleno.

En paralelo, el Congreso ya había aprobado levantar el fuero de Espinoza para permitir su procesamiento penal por la presunta comisión de cuatro delitos vinculados a la elaboración de un reglamento cuestionado en el Ministerio Público.

El segundo intento

Tras una intervención por parte de los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitando la reconsideración de la primera votación, el Pleno volvió a debatir el caso, esta vez, en una sesión con 116 parlamentarios presentes, que derivó finalmente en la inhabilitación de la magistrada con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones.

Sin embargo, tras esta nueva votación se presentaron 2 reconsideraciones que fueron sometidas a voto, ambas siendo rechazadas por mayoría. Esto significó que no había forma de volver atrás y que el Congreso debía pronunciarse de manera definitiva sobre el proyecto de resolución legislativa.

Con esta inhabilitación, Delia Espinoza queda impedida de ejercer función pública por una década, mientras avanza el proceso penal abierto tras el levantamiento de su fuero.

Eventual segunda inhabilitación en curso

La polémica no termina con la sanción ya aprobada. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha respaldado un nuevo informe final que plantea una segunda inhabilitación por otros diez años contra Delia Espinoza.

El documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, sostiene que la fiscal habría incurrido en infracciones constitucionales y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

De prosperar, Espinoza enfrentaría una sanción acumulada de 20 años de inhabilitación, lo que marcaría un precedente inédito en el Congreso y profundizaría el debate sobre el uso de las denuncias constitucionales como herramienta política.