Nueva era en el fútbol peruano: FPF oficializa el polémico nuevo reglamento mundialista en todas las categorías

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días del reinicio del fútbol peruano, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciaron que las modificaciones reglamentarias del Mundial 2026, se implementarán en la Liga 1. Estos cambios también se aplicarán en el resto de los torneos nacionales como son la Liga 2, Liga 3, Copa Perú, Liga Femenina, Torneo Femenino de Ascenso y la Liga Nacional Juvenil que las adoptarán de acuerdo con las etapas establecidas para cada competencia.

El fútbol peruano utilizará las nuevas reglas del Mundial 2026. (Composición: Exitosa)

Cambios drásticos en el reglamento

Según el comunicado, la Liga 1 y la Liga Femenina, las nuevas reglas serán aplicadas desde el inicio del Torneo Clausura, mientras que en la Liga 2 y la Liga Nacional Juvenil entrarán en vigencia desde la Fase Final y la Fase 2, respectivamente. Por otro lado, la Liga 3, la Copa Perú y el Torneo Femenino de Ascenso, las modificaciones se implementaran a partir del inicio de la Etapa Nacional.

En cuanto a las nuevas reglas de juego que se estrenaron en el Mundial 2026 y que se aplicarán en el fútbol peruano son las siguientes:

Saques de banda y meta rápidas: Tendrán un límite de tiempo de 5 segundos para realizar los saques de banda o de meta; si el jugador o el arquero se exceden del tiempo, la posesión pasará al equipo rival.

Tendrán un límite de tiempo de 5 segundos para realizar los saques de banda o de meta; si el jugador o el arquero se exceden del tiempo, la posesión pasará al equipo rival. Cambios con límite de tiempo: Los jugadores tendrán 10 segundos para salir de la cancha mediante su cambio, si se tardan más, el jugador de recambio no podrá ingresar hasta que pase 1 minuto.

Los jugadores tendrán 10 segundos para salir de la cancha mediante su cambio, si se tardan más, el jugador de recambio no podrá ingresar hasta que pase 1 minuto. Asistencia médica: Si un futbolista es atendido dentro de la cancha, deberá abandonar el campo durante 1 minuto antes de poder reingresar.

Si un futbolista es atendido dentro de la cancha, deberá abandonar el campo durante 1 minuto antes de poder reingresar. Ayuda del VAR: El VAR ahora puede corregir segundas amarillas, expulsiones a jugadores equivocados y tiros de esquinas mal ejecutados.

El VAR ahora puede corregir segundas amarillas, expulsiones a jugadores equivocados y tiros de esquinas mal ejecutados. Taparse la boca: Los jugadores que se tapen la boca para insultar o confrontar a un rival, se le castigará con la tarjeta roja directa.

Estas nuevas reglas tendrán mucho efecto en los jugadores, árbitros y en el VAR. (Difusión)

La gran excepción del torneo

La gran duda de los aficionados y los jugadores era si la famosa pausa de rehidratación, mejor conocido como "Cooling Break" se iba a implementar en el fútbol peruano. A pesar de que en el Mundial 2026 se ha venido utilizando y ha recibido críticas, se confirmó que esto no será parte de las nuevas reglas de juego de la IFAB. Por lo tanto, esta medida no se aplicará en nuestro campeonato.

De igual manera, la CONAR ha comunicado que iniciará capacitaciones de emergencia con los planteles y cuerpos técnicos de todos los clubes nacionales para evitar malentendidos y polémicas en las primeras jornadas. Con esto, la FPF busca elevar el nivel de sus ligas y potenciar el arbitraje peruano mediante la aplicación inmediata de las nuevas reglas de la FIFA, asegurando así una competencia más fluida y justa.