Rayan Cherki admite errores de Francia en partido contra España: "Perdimos contra nosotros mismos"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Francia frente a España en semifinales del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en el vestuario galo. Uno de los primeros en hablar fue Rayan Cherki, quien ofreció una reflexión cargada de autocrítica.

El jugador del Manchester City descartó que el arbitraje haya tenido influencia en el resultado y aseguró que la derrota se debió tanto al nivel de España como a las propias falencias del conjunto francés.

La autocrítica de Cherki

Cherki reconoció que Francia tenía las condiciones para llegar a la final, pero que no supo responder en un partido de máxima exigencia. Subrayó que el equipo no jugó como acostumbra y que esa falta de carácter fue determinante.

"Es una decepción inmensa. Hoy perdimos contra nosotros mismos. No perdimos contra el árbitro. No perdimos contra España. Todos saben que dábamos miedo a todos. El único capaz de eliminarnos fuimos nosotros mismos".

El mediocampista añadió que la decepción es enorme porque Francia era considerada una de las selecciones más temidas del torneo, pero no logró imponer su estilo en el momento clave, dejando en claro que la responsabilidad recae en el propio equipo, pese a que coincide con posturas que cuestionan el papel arbitral.

"No supimos gestionar bien nuestras emociones. Quizás cuando todo es demasiado fácil, pensamos que estamos por encima de todo, pero no creo que fuera el caso. Es una semifinal de la Copa del Mundo, nos faltó todo en muchos aspectos", señaló.

¡Francia fue su propio peor enemigo! 😓



Rayan Cherki fue duramente autocrítico al analizar la eliminación de Les Bleus a manos de España.#TNTSports2026 pic.twitter.com/KaZvtc92kP — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 15, 2026

Su lectura del partido

Cherki admitió que España fue superior en todas las facetas del juego, más ordenada táctica y técnicamente, y con mayor intensidad. Aunque sostuvo que Francia sigue siendo "un mejor equipo en general", reconoció que en esa semifinal la Roja fue más eficaz y supo imponer su estilo. La autocrítica refleja la frustración de una generación que aspiraba a repetir final mundialista del 2018 y se quedó en el camino.

Las declaraciones de Cherki marcan un contraste con la tendencia habitual de buscar factores externos en las derrotas. Al descartar polémicas arbitrales y señalar al propio equipo como responsable, el mediocampista expone la necesidad de replantear la mentalidad de Francia de cara al futuro.

Mientras tanto, España se consolidó como el conjunto más sólido del torneo y avanzó a la gran final, dejando a los galos con la tarea de disputar el partido por el tercer puesto y comenzar a pensar en la transición que se avecina con la salida de Didier Deschamps y la llegada de Zinedine Zidane.