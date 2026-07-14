Keiko Fujimori sostiene encuentro con el embajador de Marruecos a horas de recibir su credencial por parte del JNE

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, recibió este martes 10 de julio, la visita del embajador del Reino de Marruecos, Amín Chaoudri, quien la felicitó y reconoció su triunfo en la segunda vuelta electoral, a nombre del Rey Mohammed VI.

El reconocimiento se da a un día de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue su credencial que la reconoce como mandataria del Perú, así como a su plancha presidencial conformada por Miguel Torres y Luis Galarreta.

Fortalecimiento de relaciones diplomáticas y respaldo en la controversia territorial

De acuerdo con lo señalado por la Oficina de la Presidenta Electa, el encuentro de ambos líderes políticos también tuvo otro objetivo y fue reafirmar los lazos de amistad y de cooperación internacional entre ambos países.

"Con esta ocasión, y partiendo de las excelentes relaciones que unen el Reino de Marruecos y la República del Perú, erigidas sobre una sólida amistad, una mutua consideración y unos valores compartidos, quiero expresar a Vuestra Excelencia mi ambición de obrar, de concierto con Vuestra Excelencia, con el objetivo de aportar un nuevo impulso a tales relaciones, llevándolas a un estadio de asociación multilateral, en beneficio de ambos pueblos amigos", señala la carta del Rey Mohammed VI.

Asimismo, el despacho indicó el compromiso del próximo Gobierno en respaldar la integridad territorial del Reino de Marruecos y su soberanía sobre sus provincias del sur, reafirmando su total adhesión a la Resolución 2797 del CS de la ONU, que reconoce su Plan de Autonomía, con la finalidad de resolver definitivamente su diferendo con el Sáhara Occidental.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador del Reino de Marruecos, quien le entregó el mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Mohammed VI, mediante el cual le transmite sus cordiales saludos, sus deseos de éxito y su voluntad de seguir fortaleciendo las... pic.twitter.com/xAR1iQ1ohA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

Reunión con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos

En la previa, Keiko Fujimori recibió la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, quienes reafirmarron los lazos de amistad y de cooperación internacional entre ambos países.

Del mismo modo, el funcionario diplomático le entregó una carta de felicitación y buenos deseos a la también lideresa de Fuerza Popular por encargo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

"Le deseo a Su Excelencia salud y felicidad, así como al Gobierno y al pueblo amigo de la República del Perú mayores progresos y prosperidad", señala la misiva del mandatario asiático.

Cabe precisar que, más temprano tuvo una reunión con el excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, quien no solo la felicitó por su triunfo electoral, también abordaron la coyuntura política de caras al período que empezará este 28 de julio, expresándole su sugerencia para que pueda entablar opciones que permitan la libertad de Pedro Castillo.