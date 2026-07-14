Conmoción en la música: Fallecen integrantes de reconocida banda tras fatídico accidente aéreo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La música tropical atraviesa momentos de profunda tristeza tras confirmarse el fatal accidente aéreo que segó la vida de seis artistas. La aeronave, operada por Flamingo Air, desapareció mientras realizaba un trayecto corto de apenas veinte minutos, impactando contra la tierra sin dejar ningún sobreviviente.

Detalles de la tragedia aérea

El siniestro ocurrió durante la tarde del diez de julio, cuando la avioneta Cessna 402 despegó desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling con destino a San Andros. Las autoridades reportaron que el impacto ocurrió en una zona boscosa de North Andros, movilizando rápidamente a los servicios de rescate.

La banda se dirigía a la isla para cumplir con una presentación especial en las celebraciones por el 53 aniversario de la independencia. Este evento era de gran relevancia para los artistas, quienes formaban parte esencial de la escena cultural y del entretenimiento dentro del archipiélago bahameño actualmente.

Según Univision, los integrantes fallecidos de la agrupación fueron identificados como Giovanni McKenzie, tecladista y líder; Mateo Winder, bajista; Rashad Storr, guitarrista; Travis Johnson, cantante; y Tonique Gilot. También perdió la vida en el mismo impacto el reconocido y popular DJ bahameño, identificado como Melvin "DJ Fresh" Henfield.

La aerolínea Flamingo Air ha tomado la decisión de suspender todas sus operaciones de manera temporal mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Esta medida surge tras registrarse otro incidente técnico con una segunda aeronave de la compañía el mismo día, aunque este último no dejó víctimas mortales.

Investigación y reacciones oficiales

Las autoridades aeronáuticas mantienen abierta una investigación rigurosa para determinar las causas técnicas que provocaron el desplome de la aeronave. Por el momento, el equipo de expertos recolecta evidencias en el lugar del siniestro para esclarecer si existieron fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas durante el breve vuelo.

Los integrantes fallecieron en el accidente.

El primer ministro de las Bahamas, Philip Brave Davis, se pronunció públicamente para enviar sus condolencias oficiales a las familias de los artistas fallecidos. El mandatario calificó este suceso como un momento de profundo dolor nacional, reconociendo el importante legado artístico que dejan estos talentosos músicos en toda la comunidad.

I have been briefed by the Commissioner of Police on the aircraft incident now under investigation.



At this stage, the facts are still being established, and the relevant authorities are working to determine exactly what occurred. We understand that there were casualties on... — Philip Brave Davis (@HonPhilipEDavis) July 10, 2026

La comunidad artística del país permanece unida ante esta pérdida irreparable. Compañeros de profesión han compartido mensajes de solidaridad, destacando el profesionalismo y la pasión con la que Da Pond Band y el DJ Melvin Henfield representaban la cultura local en cada uno de sus eventos musicales realizados.

Los familiares esperan la entrega de los restos para realizar las honras fúnebres correspondientes en los próximos días. Mientras tanto, la población ha comenzado a rendir tributos espontáneos en redes sociales, recordando la trayectoria de quienes perdieron la vida en este accidente aéreo en Bahamas.