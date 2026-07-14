España iguala a invicto histórico tras vencer a Francia y pasar a la final del Mundial 2026

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España escribió una nueva página dorada en su historia al alcanzar los 37 partidos oficiales invicta, igualando el récord que ostentaba Italia desde 2021. La marca se concretó tras la victoria frente a Francia en la semifinal del Mundial 2026, un triunfo que no solo la clasificó a la final, sino que también la colocó en la cima de las estadísticas internacionales.

Con este registro, la Roja se convierte en la primera selección en lograr semejante racha íntegramente en partidos oficiales, consolidando un ciclo de tres años de supremacía.

Una racha histórica

La racha española comenzó en junio de 2023, cuando derrotó a Italia en la semifinal de la Nations League. Desde entonces, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ha sumado títulos como la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, además de una campaña impecable en el Mundial. El balance es contundente: 30 victorias y 7 empates, con casi un centenar de goles a favor y apenas 26 en contra.

Este logro coloca a España junto a Italia, que entre 2018 y 2021 también alcanzó 37 partidos invicta, coronándose campeona de la Euro 2020. Detrás aparecen otras selecciones que marcaron época, como Argentina con 36 partidos sin perder entre 2019 y 2022, Argelia con 35 entre 2018 y 2022, y Brasil con 35 en la década de los noventa.

La diferencia aquí es que España ha construido su récord exclusivamente en competiciones oficiales, lo que refuerza su valor competitivo con el que podrían romper la marca en el encuentro final.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA



Así reaccionaron Luis de la Fuente y Didier Deschamps al gol de Pedro Porro para el 2-0 de España ante Francia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/czUSPiVi7h — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Dejan fuera a la Francia de Mbappé

La semifinal ante Francia fue el escenario perfecto para sellar la marca. España se impuso con autoridad, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Los tantos de Oyarzabal y Porro sellaron el encuentro, dejando a los galos sin opciones de remontada. La victoria no solo aseguró el pase a la final, sino que también confirmó el estado de gracia de una generación que combina juventud y experiencia.

Con el boleto a la final asegurado, España aguarda al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se disputará mañana en Atlanta bajo estrictas medidas de seguridad.

Sea cual sea el rival, la Roja tendrá la oportunidad de superar el récord de Italia y convertirse en la selección con la racha invicta más larga de la historia del fútbol internacional. La expectativa es máxima: el equipo no solo busca el título mundial, sino también dejar una huella estadística imborrable.