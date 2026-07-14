Mundial 2026: Conocida marca de shampoos lanza campaña prohibiendo términos en inglés a favor de Argentina

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La reconocida firma de cuidado capilar causó sensación en redes sociales con un curioso comunicado donde suspenden temporalmente el uso de palabras en inglés. Esta iniciativa surge como respuesta directa al reciente encuentro entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Estrategias de marcas en el fútbol

Las empresas aprovechan estos eventos deportivos para fortalecer su posicionamiento de marca mediante acciones tácticas. Estas campañas de marketing en tiempo real buscan generar cercanía con los consumidores, aprovechando la euforia colectiva y el sentimiento nacionalista que despiertan estos encuentros de gran relevancia.

Según Plusbelle, la suspensión de términos anglosajones es una medida oficial hasta un próximo aviso. Esta decisión busca reemplazar vocablos técnicos de la industria, como shampoo o frizz, por alternativas adaptadas al español, promoviendo así la identidad local y facilitando la comprensión del consumidor.

"Debido al encuentro por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Plusbelle informa que queda suspendida cualquier palabra en inglés hasta nuevo aviso", publicó.

Esta acción demuestra cómo las compañías adaptan su lenguaje corporativo para alinearse con los intereses de sus seguidores. Al sustituir conceptos como curly por rulos o skincare por cuidado de la piel, la empresa busca un lenguaje más amigable, cercano y directo para su mercado.

COMUNICADO OFICIAL 🚨



Debido al encuentro por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Plusbelle informa que queda suspendida cualquier palabra en inglés hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/yO3zELQKW6 — Plusbelle (@Plusbellear) July 13, 2026

El encuentro entre Argentina e Inglaterra

El encuentro entre ambas selecciones actuó como el detonante perfecto para esta creativa estrategia publicitaria. La marca utilizó el contexto histórico y deportivo para captar la atención de su público objetivo, logrando una alta interacción digital en sus diversas redes sociales.

La propuesta busca transformar términos complejos de la industria cosmética en palabras cotidianas y de fácil acceso. El objetivo es que los usuarios se identifiquen con el mensaje de la marca, creando un vínculo emocional fuerte apoyando en la pasión que genera la Copa del Mundo.

La empresa refuerza su presencia en el mercado mediante estas dinámicas que generan conversación. Al priorizar el uso del español, la marca apela a un sentido de pertenencia, diferenciándose en un sector donde el uso de anglicismos suele ser la norma técnica.

El éxito de esta campaña radica en la sincronización precisa con la actual coyuntura deportiva. al convertir el cuidado capilar en un tema de conversación nacionalista, la marca demuestra que la creatividad y el marketing bien ejecutado logran captar la atención masiva.

Por ello, esta acción demuestra cómo el marketing en tiempo real permite conectar con los consumidores durante el partido de Argentina e Inglaterra. Al reemplazar términos en inglés por opciones locales, la marca refuerza su identidad y vinculación emocional.