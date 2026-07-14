Didier Deschamps confirma su salida de la selección de Francia e histórico entrenador tomará su lugar tras el Mundial

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Francia en semifinales frente a España marcó el inicio de un cambio profundo en la selección gala. Tras el revés deportivo, Didier Deschamps anunció que dejará el cargo de seleccionador una vez concluya el Mundial 2026. Su despedida oficial será el partido por el tercer y cuarto puesto, programado para el 18 de julio, donde cerrará un ciclo de más de una década al frente del equipo nacional.

El legado de Deschamps

Deschamps asumió la dirección técnica en 2012 y desde entonces consolidó a Francia como una de las potencias del fútbol mundial. Bajo su mando, el equipo conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final en Qatar 2022, ganó la Nations League 2021 y fue subcampeón de la Eurocopa 2016.

Deschamps ganó dos Mundiales: "Francia 1998" como jugador y "Rusia 2018" como entrenador.

Su estilo pragmático y su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas le permitieron mantener a la selección en la élite durante más de 14 años. La derrota ante España en semifinales no empaña un legado que será recordado por títulos y estabilidad.

Un sucesor histórico

De acuerdo a información compartida por el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, la Federación Francesa de Fútbol confirmaría pronto que el reemplazo de Deschamps será nada menos que Zinedine Zidane, quien asumirá el cargo tras el Mundial.

El exjugador y entrenador del Real Madrid llega con un acuerdo verbal previo y con el respaldo de su trayectoria como campeón mundial en 1998 y multicampeón de Champions League como técnico.

Su llegada genera altísima expectativa, pues se espera que aporte un estilo más ofensivo y vistoso, en contraste con el pragmatismo de Deschamps. La transición marca un momento histórico para Francia, que pasará de un técnico que priorizó la solidez a otro que simboliza creatividad y espectáculo.

Les Bleus preparan el relevo con Zidane terminando el Mundial.

El partido de despedida

El encuentro por el tercer puesto será la última oportunidad de ver a Deschamps en el banquillo de Francia. El técnico buscará cerrar su ciclo con una victoria que permita al equipo despedirse del torneo con dignidad. Para los jugadores, será también un momento de homenaje a quien los condujo durante más de una década y los llevó a la cima del fútbol mundial.

La salida de Didier abre paso a una nueva etapa en la selección francesa. Su legado de títulos y estabilidad será difícil de igualar, pero la llegada de Zidane promete renovar la ilusión y ofrecer un estilo diferente. Francia se prepara para un cambio histórico en su conducción técnica, mientras el partido por el tercer puesto servirá como despedida oficial de un entrenador que marcó una era.