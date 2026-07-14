Didier Deschamps estalla contra el arbitraje tras caer contra España: "Si digo algo, me verán como un llorón"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de la selección de Francia por las semifinales del Mundial 2026 dejó como protagonista principal a Didier Deschamps quién cuestionó públicamente la labor del árbitro salvadoreño, Iván Barton.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, el arbitraje también quedó bajo la lupa, pues varias decisiones tomadas durante el compromiso fueron reclamadas por los jugadores franceses.

El reclamo que da la vuelta al mundo

En la conferencia de prensa, el entrenador galo expresó su incomodidad tras el partido y aunque al principio evitó responsabilizar directamente al juez por la derrota, terminó dejando declaraciones que rápidamente comenzaron a generar polémica.

""Yo les pregunto y no voy a responder. Porque si digo algo, me verán como un llorón solo porque perdimos, pero... ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?", expresó Deschamps.

Aunque el seleccionador intentó matizar después sus palabras aclarando que no pretendía acusar a nadie en particular, terminó señalando que algunas decisiones arbitrales terminando perjudicando a los franceses.

""No lo digo solo porque perdimos hoy. No se trata solo del penal en cuestión. Hubo bastantes situaciones que jugaron en nuestra contra", declaró

"Didier Deschamps" es tendencia por sus declaraciones:



"Ahora les pregunto, y no voy a responder: no quiero parecer un llorón porque perdimos, pero ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?". pic.twitter.com/Wl2pMeCuKI — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 14, 2026

Confirma que el equipo no estuvo a la altura

Más allá del árbitro, Deschamps remarcó que su equipo no estuvo al nivel esperado, ya que tuvo varios errores técnicos y situaciones que no las pudieron concretar, a su vez felicitó a España por el pase a la final.

"La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura. Este es el máximo nivel, aunque duela. Ahora jugaremos el partido por el tercer puesto y no quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más", agregó

demás, señaló que sus atacantes estuvieron muy por debajo de lo esperado y confesó que esperaba una actuación a la altura de lo que habían demostrado durante todo el torneo.

"Nos faltó precisión técnica y energía. Los españoles son muy buenos interceptando ataques con anticipación y pases. Nos hubiera gustado crearles más problemas en ataque", concluyó

En definitiva, las declaraciones de Didier Deschamps reflejan la frustración que dejó la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026. Si bien el técnico francés cuestionó el arbitraje de Iván Barton también hizo una autocrítica al reconocer que su equipo no mostró el nivel necesario para competir por un lugar en la final.

Las declaraciones del entrenador no tardaron en recorrer las redes sociales, generando debate tras una semifinal que ya prometía dejar repercusiones.