Renato Tapia rompe su silencio y revela la razón de su salida del Celta: "Creo que no se me valoró"

Renato Tapia se encuentra a horas de enfrentar a su exequipo Celta de Vigo jugando en las filas de Leganés en un encuentro válido por la Liga de España. Por ello, el volante nacional conversó con un medio gallego donde contó las verdaderas razones de su salida de este equipo.

En estas declaraciones, el integrante de la Selección Peruana asegura que el director deportivo del Celta, Marco Garcés, lo engañó meses antes de que su contrato finalice asegurándole que era una prioridad de la institución que el mismos sea renovado.

Renato Tapia señaló que con el correr de las semanas se dio cuenta que las palabras del directivo no eran del todo ciertas ya que a través de la prensa se entero que este lo había acusado de solicitar más dinero para extender su vínculo.

"No sabría decirlo, no es algo que haya sucedido por mí, se le tendría que preguntar a él. Las cosas no han ocurrido como ha contado, él lo sabe. En enero, con Rafa (Benítez), yo estaba jugando, estaba teniendo protagonismo desde octubre o noviembre; (a Garcés) no lo conocía y me llamó. Conversamos y me dijo que era prioridad renovarme. Meses después, supe por una rueda de prensa que no, porque según él, tenía ofertas de otros equipos, lo cual no es cierto. Se dio a entender que quería más dinero, cuando nunca se me presentó ninguna oferta. No le guardo rencor a él, a la presidenta, ni a nadie. El mundo del fútbol se maneja así", indicó.

Renato Tapia dejó una buena impresión en Celta de Vigo.

Eso sí, el futbolista de la Bicolor dejó en claro que, pese al impase que generó su salida del elenco gallego, no le guarda rencor a ninguno de los directivos, pero también dejó en claro que le hubiera gustado que sean más frontales respecto a su futuro.

"Me hubiera encantado que se siente y se me diga que las cosas son así. Me hubiera ido de lo más feliz de que fueron sinceros conmigo. Creo que no se me valoró como persona, no ya como jugador. El míster podía no tenerme en sus planes, o todo se dio para que no esté, y es fútbol. Pero no solo los compañeros y el staff, sino la gente que rodea al club y los dirigentes saben cómo soy. Siempre traté de dar cariño, enfocarme muchísimo en ayudar. Me duele que se me haya puesto esa imagen de que preferí el dinero a otra cosa, no fue así. No guardo rencor, tengo mucho cariño al club y siempre estaré agradecido", añadió a La Voz de Galicia.