Reynoso pide a futbolistas peruanos que emigren lo antes posible: "Si pudieran venir a México sería fundamental"

Han pasado varios meses desde que Juan Reynoso dejó de ser el entrenador de la Selección Peruana luego de un terrible arranque en las Eliminatorias Sudamericanas. El estratega nacional solo pudo conseguir dos puntos en seis encuentros jugados por lo que la Federación Peruana de Fútbol decidió cortar anticipadamente el contrato que ambos mantenían.

Pese a ello, el 'cabezón' ha continuado manifestándose acerca de su paso por la Bicolor en la prensa mexicana. Incluso, desmintió haber pedido más dinero como se señaló meses atrás cuando se dilató la finalización de su vínculo contractual con la FPF. Ahora, el campeón con Cruz Azul volvió a referirse a la formación de futbolistas en suelo nacional y se animó a darles un consejo.

En conversación con Claro Sports, Juan Reynoso expresó su deseo de que los jugadores en formación en el Perú o que vienen dan sus primeros pasos en primera división, puedan emigrar al extranjero y específicamente dirigirse a México ya que cuenta con una liga superior a la peruana.

"La intención es que el jugador saliera y si pudiera venir a México sería fundamental, porque está entre 2 o 3 escalones arriba de nuestra liga. Necesitamos más exigencia y acá la tenemos. Pero la tenemos no porque los directivos o los técnicos se sobreexigen, sino porque si no corres acá, si no mejoras en lo táctico, pues no vas a jugar y te van a regresar", precisó.