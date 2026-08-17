Conmoción en el fútbol: jugador que compartió equipo con Gianluca Lapadula se encuentra en coma inducido

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran conmoción ha causado en el ambiente futbolístico de Italia la noticia de que un jugador que compartió equipo con Gianluca Lapadula sufrió un grave accidente en una piscina y ahora se encuentra en coma inducido.

Excompañero de Gianluca Lapadula se encuentra grave

El balompié italiano se encuentra en vilo debido a que el futbolista Yael Trepy, delantero francés de 20 años, permanece internado en estado grave debido a que sufrió un principio de ahogamiento en una piscina en Porto Cervo, en la Costa Esmeralda, Italia.

Cabe señalar que, el trágico episodio ocurrió el domingo, durante los días libres que había recibido el plante de Cagliari después logran el triunfo por 1-0 ante Arezzo, por la Copa Italia.

De acuerdo a las primeras informaciones, el atacante que fue compañero del actual delantero de la 'U', Gianluca Lapadula, se encontraba en una villa cuando de forma imprevista tuvo dificultades para mantenerse a flote en la parte profunda de la piscina. Los primeros reportes de medios locales deslizan la posibilidad de que el deportista no sabía nadar.

Tras ello fue auxiliado por los servicios de emergencia siendo entubado y trasladado en helicóptero al Hsopital Santissima Annunziata de Sassari. Actualmente se encuentra en terapia intensiva y coma inducida, mientras el club en el que milita está en constante contacto con el centro de salud y sus seres queridos.

Yael Trepy, futbolista francés de 20 años que está en coma inducido

Cagliari le envía mensaje de aliento a Yael Trepy

En medio de este tipo de circunstancias nefastas, el equipo en el que milita Yael Trepy le ha demostrado su total apoyo haciéndolo público y evidenciando que lo acompaña en estos momentos que atraviesa un delicado estado de salud.

A través de sus redes sociales oficiales, el Cagliario Calcio compartió unas palabras de motivación para el joven ariete. "¡Fuerza Yael, todos estamos contigo!", escribió la escuadra italiana en una publicación de X (antes Twitter).

¿Quién es el futbolista Yael Trepy?

Yael Trepy nació el 20 de mayo de 2006 en Villeneuve - Saint - Georges, Francia. Con su estatura de 1,91 metros se formó en un inicio en el US Créteil-Lusitanos. En el año 2022 llegó a las divisiones inferiores del Cagliari y rápidamente comenzó a destacar debido a su cuota goleadora.

Su crecimiento tuvo mayor notoriedad durante la Primavera del Cagliari en la que convirtió 14 goles e integró parte de los jugadores que se consagraron campeones de la Coppa Italia Primavera en 2025. Su debut en la Serie A llegó el 8 de enero de 2026 frente a Cremonese ingresó en los minutos finales y anotó el 2-2 definitivo.

Desde entonces, sumó participaciones con el primer equipo y en febrero de 2026 quedó definitivamente vinculado al plantel profesional. Cabe señalar que, su contrato con Cagliari se extiende hasta junio de 2030.

Gran conmoción en el ambiente futbolístico italiano ha generado el estado de salud de un jugador que compartió equipo con Gianluca Lapadula que tras sufrir un grave accidente se encuentra en coma inducido.