Antonela Roccuzzo comparte emotivo mensaje tras el retiro de Messi de la selección argentina: "Te vi sufrir..."

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras en las que destacó no solo los títulos que consiguió con la camiseta albiceleste, sino también todo el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta ellos.

La rosarina reaccionó inicialmente al video que Messi publicó en Instagram, donde repasó distintos momentos de su trayectoria con la selección. En los comentarios, Antonela escribió:

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños". Luego completó su mensaje con una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores: "Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

Horas después, la esposa del capitán decidió ampliar su mensaje mediante una publicación en su cuenta personal. Allí compartió fotografías familiares y recordó desde una perspectiva mucho más íntima las distintas etapas que atravesó Messi durante su carrera internacional.

Antonela recordó los momentos más difíciles

En su publicación, Roccuzzo hizo especial énfasis en los años en los que Messi tuvo que afrontar derrotas, críticas y finales perdidas antes de alcanzar la gloria con Argentina.

"Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre", escribió.

La reflexión resume buena parte de la relación de Messi con la selección. Durante años, el futbolista fue cuestionado por no conseguir títulos importantes con la Albiceleste, pese a haber llegado a varias finales. El escenario cambió a partir de 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América y posteriormente logró la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Para Antonela, haber acompañado ese proceso convirtió los éxitos posteriores en momentos todavía más especiales. La empresaria destacó que tuvo la oportunidad de verlo cumplir aquellos sueños que durante tanto tiempo parecieron difíciles de alcanzar.

Sus hijos fueron parte de la historia

Uno de los pasajes más emotivos estuvo relacionado con Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de Messi y Antonela. La rosarina aseguró que una de las cosas que más la conmueve es que los pequeños hayan podido crecer observando de cerca el recorrido deportivo de su padre.

"Que hayan visto a su papá luchar por lo que querí a, no rendirse y seguir creyendo hasta el final ", expresó.

La esposa del futbolista recordó especialmente que los niños estuvieron presentes cuando Messi consiguió uno de los mayores objetivos de su carrera: levantar la Copa del Mundo con Argentina. Ese momento, ocurrido en Qatar en 2022, representó la culminación de años de frustraciones y derrotas en el ámbito internacional.

Antonela consideró que quizá sus hijos todavía no dimensionan completamente la magnitud de lo conseguido por su padre.

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá", expresó.

La reflexión también muestra cómo la despedida de Messi trasciende el ámbito deportivo. Para su familia, el cierre de esta etapa significa recordar años de viajes, concentraciones, partidos, celebraciones y momentos difíciles que fueron compartidos desde una perspectiva mucho más cercana.