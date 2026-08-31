Indecopi se opone a medida cautelar a favor de Gremco y pide al Poder Judicial revocarla en caso Universitario

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Indecopi presentó ante el Poder Judicial su oposición a la medida cautelar concedida a Gremco en el caso de Universitario de Deportes. La entidad también solicitó la nulidad de la Resolución N.° 03, mediante la cual se dispuso levantar de manera provisional la suspensión del procedimiento concursal del club.

Indecopi cuestiona los fundamentos de la medida

El escrito presentado el 28 de agosto del 2026 incorpora como medios probatorios las copias del Expediente Administrativo N.° 172-2011/CCO-INDECOPI, remitido íntegramente al juzgado. La entidad señala que esos documentos buscan sustentar su oposición frente a la medida cautelar concedida anteriormente.

Asimismo, Indecopi sostiene que esos documentos permiten acreditar la inexistencia de verosimilitud del derecho invocado, así como la ausencia de peligro en la demora. También cuestiona la razonabilidad y adecuación de la medida cautelar respecto de la pretensión planteada por la parte demandante ante el Poder Judicial.

"Sírvase el Juzgado tener por presentada nuestra oposición a la medida cautelar otorgada por Resolución N° 03 y revocarla o dejarla sin efecto oportunamente", indica.

El expediente administrativo será utilizado para sustentar que no se cumplen los elementos necesarios para mantener vigente la medida cautelar. Indecopi remitió previamente esos actuados al juzgado y ahora los incorpora expresamente como parte de su oposición.

ÚLTIMO: @IndecopiOficial ha presentado oposición a medida cautelar sobre el Club Universitario de Deportes emitida por Juez Eduin Bautista Dipaz y solicita a Poder Judicial revocarla y dejarla sin efecto. @RPPNoticias pic.twitter.com/ajRXJUoy92 — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) August 31, 2026

También solicita la nulidad de la resolución

Indecopi no se limitó a solicitar la revocatoria de la medida cautelar. También pidió que, se tenga por presentada su solicitud de nulidad de la Resolución N.° 03, para que sea tramitada y posteriormente archivada conforme corresponda dentro del proceso judicial.

La medida cautelar fue concedida previamente a favor de Gremco Corp. S.A.C. y dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal de Universitario. La decisión judicial abrió nuevamente la discusión sobre la continuidad de dicho procedimiento y la participación de los acreedores.

El documento también muestra solicitudes administrativas vinculadas con la presentación electrónica. La entidad pidió que, pese a haberle enviado mediante el cuaderno principal, sea considerado excepcionalmente dentro del documento cautelar correspondiente, debido a las condiciones de presentación electrónica.

Además, Indecopi informó que está exonerado del pago de tasas judiciales y autorizó a Ronald Ricardo Rendón Mendoza para recoger los oficios y realizar diligencias de mero trámite. También consignó un correo electrónico y un número telefónico para los fines pertinentes.

La medida cautelar permanece como parte de la disputa judicial entre Indecopi y Gremco por el procedimiento concursal de Universitario. El pedido presentado ahora busca que el Poder Judicial revise nuevamente la Resolución N.° 03 y determine si corresponde revocarla, dejarla sin efecto o declarar su nulidad.