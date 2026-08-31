Alerta en la Carretera Central: riesgo de colapso en el km 29.7 por aumento del caudal del río Rímac

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, Hever Mauricio, gerente de Gestión de Riesgo y Desastre (GRD) de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, alertó sobre el riesgo de colapso en el km 29.7 de la Carretera Central. El peligro se debe al aumento del caudal del río Rímac, que podría afectar este tramo de la vía.

Socavamiento en el km 29.7 amenaza con aislar al centro del país

La situación en la zona ha generado máxima preocupación entre las autoridades locales debido a la erosión constante del terreno. La estructura vial sostiene diariamente un alto volumen de tránsito de pasajeros y carga pesada, por lo que cualquier falla en la plataforma dejaría incomunicadas a miles de personas.

"Tenemos un grave riesgo de colapso de la carretera central en el Km 29.7 porque existe un socavamiento que viene realizando en el mismo río Rímac y por lo tanto ese talud tiene una altura de 40 metros y que de incrementarse el caudal a más de 128 metros por segundo se pone en riesgo que eso se pueda colapsar y pueda interrumpirse una vía tan importante como es la carretera Central ", detalló.

Ante este panorama, la comuna advierte que la crecida intempestiva del agua compromete de forma directa la estabilidad de la vía. Sin un monitoreo permanente ni obras inmediatas, el debilitamiento del terreno podría provocar la caída total del talud.

Llamado urgente al Gobierno para la construcción de muros de contención

Pese a las labores preventivas ejecutadas por la municipalidad, las acciones locales resultan insuficientes frente a la magnitud del daño en las bases de la infraestructura. Las autoridades locales enfatizaron que las intervenciones previas no resuelven la vulnerabilidad estructural ante el inicio de la temporada de lluvias.

"Si se ha realizado actividades de limpieza y descolmatación pero lo que existe a raíz de los incrementos de los últimos años es un socavamiento y pone riesgo grave de colapso de interrupción de la vía...Se necesita el reforzamiento, se necesita muros de contención, se necesita poner unas bases cuando se incremente el río no pueda afectar a este puente", detalló.

Por ello, la dirigencia distrital solicitó la pronta intervención de las instancias del Ejecutivo para coordinar obras definitivas de ingeniería. "Pedimos a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Presidencia de la República que a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones puedan actuar y se tiene que realizar unos muros de contención, antes que inicie el incremento del caudal del río Rímac", señaló.

En ese sentido, el río Rímac representa una constante amenaza para la conectividad nacional si las autoridades competentes no ejecutan los trabajos de protección requeridos en el tramo crítico de Chosica.