Reconocido jugador de Universitario sufre IRREPARABLE pérdida: "¿Por qué me dejas solo?"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El deportista crema atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de su abuela. El jugador recibió la lamentable noticia justo después de participar en el reciente encuentro del equipo crema ante Nacional.

Solidaridad crema ante tragedia

El Club Universitario de Deportes no tardó en manifestarse ante este difícil episodio familiar que afecta a uno de sus deportistas. A través de sus plataformas digitales oficiales, la institución merengue expresó sus condolencias y envió un mensaje de apoyo incondicional para todo el entorno del volante.

El club emitió un comunicado donde lamentan profundamente el deceso, reafirmando su total compromiso y respaldo hacia Carabalí en este instante de dolor. La entidad busca brindarle la fortaleza necesaria para afrontar este duro proceso personal.

El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Isabel Prado Wila, abuela de nuestro futbolista José Carabalí.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a José, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento 🙏🕊️. pic.twitter.com/oynUD0QoVD — Universitario (@Universitario) May 22, 2026

La institución crema destacó la importancia de la unidad grupal en momentos críticos para el deportista. El club enfatizó que el bienestar emocional de sus integrantes es una prioridad absoluta, por lo cual han dispuesto todas las facilidades necesarias para que Carabalí pueda gestionar los trámites pertinentes tras este fallecimiento.

El personal técnico y sus compañeros de equipo han mostrado una actitud sumamente empática y comprensiva. Los directivos han confirmado que otorgarán el tiempo que sea necesario para que el futbolista ecuatoriano procese este duelo, priorizando siempre su salud mental y su cercanía con sus seres queridos más cercanos.

La comunidad deportiva ha resaltado la gestión del club ante esta sensible noticia. Este tipo de acciones refuerzan los valores institucionales, demostrando que detrás de cada competencia internacional existe un equipo humano comprometido con el bienestar integral de sus miembros en los momentos de mayor adversidad y tristeza.

"Madre hermosa de mi vida, por qué me dejas solo. ¡No por favor! ¿Quién me dará ese aliento como tú lo hacías?", publicó.

El impacto emocional del jugador

Tras enterarse del fallecimiento, el jugador utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicar palabras de despedida a quien fuera una figura fundamental en su vida. Carabalí compartió el gran vacío que siente tras esta partida, exponiendo su vulnerabilidad ante sus seguidores en redes sociales.

La pérdida de un ser querido representa un golpe anímico muy complicado para cualquier profesional, especialmente cuando ocurre durante una competencia deportiva de alta exigencia como la Copa Libertadores. El club está gestionando las facilidades necesarias para que el deportista pueda acompañar a sus familiares cercanos.

El plantel de Universitario ha mostrado su apoyo al mediocampista José Carabalí, quien afronta el sensible fallecimiento de su abuela Isabel Prado Wila. Esta situación pone en pausa la faceta deportiva del jugador mientras recibe el respaldo de toda la hinchada crema y sus compañeros.