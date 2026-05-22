El adiós del 'Pep': Manchester City confirma salida de Josep Guardiola tras una década y más de 20 títulos

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En julio del 2016, los hinchas del Manchester City recibían con gran emoción la llegada de Pep Guardiola, quien por ese entonces era considerado como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Luego de una década, el español demostró con creces este rótulo luego de levantar 20 títulos de gran importancia al frente de los ciudadanos.

Pep Guardiola confirma salida del Manchester City

Finalmente, las redes sociales del equipo inglés confirmaron lo que se venía rumoreando en el Reino Unido en los últimos días. Con un emotivo video, Josep Guardiola confirmó el adiós a los 'Citizens' a pesar de tener contrato hasta mitad del 2027.

En este clip, Manchester City compiló los mejores momentos de Pep Guardiola al frente del equipo celeste donde levantó un total de 20 títulos. Entre los que más destacan son seis Premier League, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, tres Community Shields y la tan ansiada Champions League por primera vez en su historia en el 2023.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Además, en este material audiovisual el entrenador catalán envía un mensaje a los hinchas y jugadores de lo fueron estos 10 años al frente de los ciudadanos. Incluso, se animó a recordar lo que fue su primera entrevista con Noel Gallagher, mítico hincha de los celestes e integrante de la banda Oasis.

"Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: 'Vale... ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido'", indicó.

Además, dejó en claro que vivió grandes momentos durante su paso en Inglaterra. En esa misma línea, no compartió los motivos de su adiós, pero si precisó que sentía que era el momento para hacerlo.

"Y qué buenos momentos hemos vivido juntos. No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City". añadió.

Pep Guardiola logró 20 títulos al frente del Manchester City.

Dejan un legado

Finalmente, el catalán señaló que sus jugadores no se han dado cuenta que vienen dejando un legado dentro del club y en el corazón de los aficionados. Además, los felicitó por haber dado el mejor de sus esfuerzos durante todo este tiempo.

"Jugadores, no lo olviden: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado", finalizó.

En resumen, Pep Guardiola le dice adiós al Manchester City tras más de una década y luego de obtener 20 títulos.