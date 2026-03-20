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Preocupación por el encuentro

Estadio de Los Chankas queda cubierto de hielo tras granizada a un día del encuentro con Sporting Cristal

Una intensa granizada sorprendió a Andahuaylas y dejó el campo deportivo bajo una capa blanca, generando preocupación por el partido programado este sábado.

El campo quedó inundado de hielo y agua tras fuerte fenómeno climático en el lug
El campo quedó inundado de hielo y agua tras fuerte fenómeno climático en el lug (Composición Exitosa)

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/03/2026

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Las intensas lluvias y granizadas registradas este viernes en Apurímac no dieron tregua y dejaron imágenes que rápidamente se viralizaron. Uno de los escenarios más afectados fue, precisamente, el Estadio Municipal Los Chankas, que quedó totalmente cubierto por una densa capa de granizo a solo un día del esperado encuentro frente a Sporting Cristal.

Temporal en Andahuaylas

En horas de la mañana, la ciudad de Andahuaylas soportó una fuerte lluvia acompañada de granizo, lo que generó preocupación en distintos sectores. La acumulación de agua y hielo en el estadio llamó la atención de vecinos y aficionados, quienes temieron por la realización del partido.

Pese a la magnitud del temporal, el sistema de drenaje del recinto respondió de manera eficiente, permitiendo la evacuación rápida del agua acumulada. Los videos difundidos en redes sociales mostraban el campo cubierto de blanco, lo que incrementó la incertidumbre sobre las condiciones del gramado.

@atv.noticias ➡️ Las intensas granizadas registradas hoy en Apurímac no han dado tregua. Así quedó el Estadio Los Chankas, totalmente sepultado bajo una capa blanca tras el último temporal. #atv #atvnoticias #clima #andahuaylas #liga1 ♬ Calculate The Distance - Empire Score

Preocupación por el partido

El encuentro entre Los Chankas y Sporting Cristal está programado para este sábado 21 de marzo a las 3:30 p.m., y se espera una gran asistencia de público. La situación meteorológica generó dudas sobre si el campo estaría en condiciones óptimas para recibir a los equipos y a los hinchas.

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La Municipalidad Provincial de Andahuaylas informó que se realizaron labores inmediatas para garantizar que el estadio quede listo para el evento deportivo. Se trabajó en la limpieza y recuperación del gramado, asegurando que el campo esté en condiciones adecuadas para el partido.

La comuna destacó que el sistema de drenaje funcionó correctamente y que, tras las labores de mantenimiento, el césped quedó habilitado para el encuentro. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar del espectáculo deportivo con total normalidad, pese a la fuerte granizada que sorprendió a la ciudad.

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El temporal que cubrió de hielo el Estadio Los Chankas puso en duda la realización del partido frente a Sporting Cristal, pero la rápida respuesta de las autoridades locales permitió recuperar el campo.

El encuentro se jugará con normalidad y se espera que la afición disfrute de un espectáculo deportivo en condiciones seguras, demostrando que incluso frente a fenómenos climáticos extremos, la organización puede garantizar la continuidad del torneo.

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