Stefano Peschiera conquista el oro en la modalidad ILCA 7 de vela en los Juegos Bolivarianos 2025

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el séptimo día de competencia de los Juegos Bolivarianos 2025, evento que se viene celebrando en Lima y que cuenta con la participación de varios atletas nacionales, entre ellos el velerista Stefano Peschiera, abanderado peruano que hoy se adjudicó la medalla de oro en la modalidad ILCA 7.

Stefano Peschiera conquista el oro

El medallista olímpico de bronce en París 2024 brilló durante su participación en la hermosa Bahía de Paracas en la región Ica, donde demostró dominar el mar consagrándose campeón bolivariano al obtener la presea de oro en la modalidad ILCA 7 de vela en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

En el podio lo acompañó su compatriota Renzo Sanguineti quien ocupó el segundo lugar logrando así la medalla de plata y el tercer lugar lo fue obtenido por el colombiano Andrey Quintero, quien se adjudicó con la presea de bronce.

La actuación del deportista peruano, como era de esperarse, fue vislumbrante desde inicio a fin la competencia. En el que demostró su talento, precisión y fortaleza en el litoral costeño.

De esta manera, el palmarés deportivo del abanderado blanquirrojo de 30 años se extiende. En los Juegos Bolivarianos 2013 logró la medalla de plata. Un año más tarde repitió la hazña en el Mundial Sub21 de vela. En el 2020 logró ser medalla de oro en el World Cup Series.

Adicionalmente, también destacó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en donde se coronó campeón logrando la medalla de oro. Y el año pasado obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

IPD lo califica como "héroe nacional"

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se pronunció tras la obtención de la medalla de oro de Peschiera y lo catalogó como "héroe nacional" y resaltó su talento para la vela.

"¡Héroe Nacional! Oro para Stefano Peschiera en Paracas volvió a dominar el mar y se consagró campeón bolivariano al ganar la medalla de oro en vela (Ilca7) en los Juegos Bolivarianos 2025", se lee en una publicación de su cuenta oficial del ente máximo del deporte nacional.

¡𝗛𝗘𝗥𝗢𝗘 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟! 𝗢𝗥𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗧𝗘𝗙𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗘𝗦𝗖𝗛𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦 🥇🇵🇪⛵️



Stefano Peschiera volvió a dominar el mar y se consagró campeón bolivariano al ganar la medalla de oro en vela (Ilca 7) en los @JBolivarianos25. pic.twitter.com/ks75X6svQx — ipdperu (@ipdperu) November 27, 2025

El resto de medallas en vela peruana

Durante esta jornada el Team Perú obtuvo más medallas en vela. En la modalidad Snipe mixto la dupla nacional integrada por Ismael Muelle y María Gracia Vegas logró la primera medalla de oro para el país en vela.

De igual manera, Florencia Chiarella se impuso en la modalidad ILCA 6 ampliando así los triunfos para la el equipo patrio.

Es así como Stefano Peschiera tuvo un excelente día en los Juegos Bolivarianos 2025 al coronarse campeón en bolivariano al obtener la presea de oro en la modalidad ILCA 7 de vela.