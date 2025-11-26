Esposa de Hernán Barcos se pronuncia tras su salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, no dudó en mostrar su apoyo público al 'Pirata' tras confirmarse que no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026. Sus palabras emocionaron a hinchas y seguidores del querido futbolista.

Esposa de Barcos le dedica emotivo mensaje

La noticia de que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para la próxima temporada generó gran sorpresa entre los hinchas.

A pocos días de los playoffs de la Liga 1 y con la expectativa de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el 'Pirata' Barcos recibió la información de que no estaba en los planes deportivos del club.

En medio de esta situación, su esposa Giuli Cunha tomó las redes sociales para enviarle un mensaje lleno de cariño y orgullo.

"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", escribió en su cuenta de Instagram.

Hernán Barcos deja un legado en Alianza

Aunque Barcos no seguirá en Alianza Lima, su trayectoria en el club deja un legado imborrable. El delantero argentino es el máximo goleador extranjero en la historia del equipo victoriano.

Durante la temporada 2025 participó en 45 partidos oficiales, sumando 14 goles y 5 asistencias entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1.

Barcos y su sueño de regresar a LDU de Quito

El máximo goleador extranjero de Alianza Lima conversó con el periodista Sebastián Aconda Melo de Área Deportiva, donde le preguntaron sobre la posibilidad de regresar a Liga de Quito.

Hernán Barcos respondió con un mensaje que ilusiona a los hinchas del 'Rey de Copas' de Ecuador: "Ojalá pueda volver", señaló, dejando abierta la puerta a un posible regreso y generando expectativas entre los aficionados del histórico club.

Cabe destacar que el 'Pirata' Barcos es todo un referente del fútbol ecuatoriano. Con Liga de Quito se consagró campeón de la Serie A en 2010 y 2018, ganándose el cariño de la afición gracias a su impresionante récord goleador.

El delantero argentino jugó 122 partidos con los 'Merengues' y marcó 70 goles, dejando su huella en el equipo entre 2010-2011 y 2017-2018.

El mensaje de su esposa, Giuli Cunha, refleja el respaldo total a Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima, confirmando que sigue contando con el cariño, apoyo de su familia y de miles de hinchas.