Franco Navarro habló sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "No hay decisiones emocionales"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Hernán Barcos ha remecido el mundo Alianza Lima y a falta de una confirmación oficial del club blanquiazul, su director deportivo, Franco Navarro se pronunció. El dirigente fue enfático al señala que la decisión que tomó la dirigencia se basó en un factor deportivo y que no hubo nada personal contra el delantero argentino.

Decisiones son en beneficio del equipo

En entrevista para Liga1Max, canal oficial del torneo peruano, el directivo del cuadro victoriano fue enfático al señalar que la decisión de no continuar con el 'pirata' se debió a una decisión relacionada al ámbito futbolístico. Descartó un tema emocional o personal en contra del jugador.

"Le expresamos que él no estaba en los planes del 2026. Una decisión que nos duele, que es de la más difícil que me ha tocado en este tiempo que estoy en Alianza Lima.. Son decisiones que uno tiene que hacerla, no hay decisiones emocionales, sino deportivas", sostuvo Franco Navarro.

Sobre ello, manifestó que cabe la posibilidad que en la interna esta noticia cause algo de repercusión, debido a que se esperaba un pronunciamiento oficial tras los playoffs. No obstante, alega al profesionalismo de sus jugadores para conseguir el objetivo de ganarlos y quedarse con el cupo de Perú 2 de la próxima Copa Libertadores.

"El grupo va a sentir, porque esta noticia nos hubiera encantado darla al final para tranquilidad del grupo, pero se tratan de jugadores profesionales que tienen que terminar la participación de Alianza como corresponde. Tenemos un objetivo claro que es llegar a ganar este playoff", señaló.

Barcos tiene las puertas abiertas

Para cuando el 'pirata' se retiré, el dirigente 'grone' aseguró que en La Victoria tendrá la disponibilidad de trabajar en varias áreas. Se atrevió a decir que es probablemente uno de los mejores futbolistas foráneos que han vestido la camiseta blanquiazul, por lo que merece irse con todos los honores.

"Necesita irse como corresponde, como lo que es, uno de los mejores, por no decir el mejor extranjero que ha pasado por la institución y nosotros le vamos a dar todo lo que él necesite, en la posición que quiera. Si quiere prepararse para ser técnico, director deportivo, menores", precisó.

