Fabio Gruber habló sobre su primera experiencia con la selección peruana: "Me sentí muy orgulloso"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensa central del Nürnberg de la 2. Bundesliga alemana, Fabio Gruber, recientemente convocado a la selección peruana, habló sobre el debut que tuvo contra Chile. Para un medio alemán, el zaguero expresó su emoción por vestir la 'blanquirroja' y espera ser considerado para futuros llamados.

Una experiencia importante para Gruber

Conversando con el tabloide Bild, el defensor de 23 años opinó acerca del encuentro que tuvo frente a la 'estrella solitaria' que acabó con derrota por 2 a 1. En aquel encuentro, el entrenador Manuel Barreto le dio la oportunidad de jugar los 90 minutos y dejó buenas impresiones pese al resultado.

"Fue fantástico allí (en Sochi). Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente", sostuvo Gruber durante la entrevista.

Nota de Bild a Fabio Gruber.

Sin mas fechas FIFA en lo que resta del año, el co-capitán del cuadro bávaro tiene las esperanzas de que vuelva a ser tomado en cuenta para próximas convocatorias. Cabe precisar que Barreto, quien lo llamó por primera vez, había sido elegido de forma interina, por lo que falta confirmar si continuará o si la FPF elegirá a un nuevo DT.

"Por supuesto, espero que me permitan volver. Pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, y luego veremos. Hasta ahora, no se ha comunicado mucho", manifestó.

Su desempeño en Nürnberg será importante

Titular en la zaga del 'glorioso' desde inicios de temporada, Gruber precisó que de mantener la titularidad, tendrá más oportunidades de seguir siendo convocado. Actualmente, hace dupla con el georgiano Luka Lochoschwili, con quien ha logrado hacer un tándem sólido en la defensa.

"Espero que sigamos escalando posiciones. Estamos en racha y simplemente queremos aprovechar esta oportunidad. Si todos en nuestro equipo lo dan todo y los procesos funcionan bien, no habrá muchos equipos que puedan vencernos", puntualizó.

A lo largo de la temporada 2025-26, el defensor peruano-alemán ha disputado los 14 compromisos que ha tenido su club, siendo titular en todo de ellos. En las últimas seis fechas no ha conocido la derrota, sumando cuatro victorias y dos empates, ayudando a no recibir goles en la más reciente jornada ante Arminia Bielefeld.

Tras debutar con la selección peruana, el defensa central Fabio Gruber, habló con el medio germano Bild sobre su primer partido con la 'blanquirroja'. Por la diferencia cultural, indicó que la experiencia fue totalmente distinto a lo que está acostumbrado.