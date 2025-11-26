FIFA sorprende al designar a Bruno Pérez para la final del Mundial Sub 17 entre Portugal y Austria

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que el arbitraje peruano es uno de los más criticados en todo el continente. Pese a ello, la FIFA acaba de premiarlo tras designar a Bruno Pérez como el juez principal de la gran final del Mundial Sub-17 que se viene jugando en Qatar.

En este duelo, la sorprendente Austria y la siempre protagonista Portugal se medirán para decretar a la mejor selección del planeta en esta categoría. Y por primera vez, un referí peruano será quien imparta justicia en un partido de este calibre acompañado también de dos compatriotas que serán sus asistentes.

Bruno Pérez arbitrará la final del Mundial Sub-17

Bruno Pérez será quien encabece la terna principal de este gran evento deportivo el cual está programado para jugarse este jueves 27 de noviembre desde las 11:00 a.m. en el Estadio Jalifa. Junto al colegiado nacional, estarán Leonar Soto y José Castillo como primer y segundo asistente, respectivamente.

El cuarto árbitro será el belga Jasper Vergoote, mientras que el quinto asistente será el también belga Michele Seeldraeyers. Con esta designación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, esta será la primera vez que un referí peruano dirija la final de un campeonato mundial.

Bruno Pérez es uno de los jueces más regulares de la Lig a1.

Como se recuerda, este año los árbitros peruanos han sido bien considerados por las entidades reguladoras del fútbol a pesar del nivel mostrado en la Liga 1. En septiembre de este 2025, la Federación Peruana de Fútbol indicó que los jueces: Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué fueron seleccionados para ser parte del Mundial sub 20 que se jugó en Chile.

En lo que va de la temporada, Bruno Pérez han dirigido más de una veintena de partidos entre el Torneo Apertura y Clausura mostrando 71 amarillas y 6 rojas. Además de ello, es importante precisar que hace poco más de una década, Víctor Hugo Carrillo fue cuarto árbitro en uno de los partidos del Mundial Brasil 2014, al igual que Kevin Ortega en Rusia 2018.

Las polémicas del arbitraje en la Liga 1

Mientras FIFA premia a un juez peruano en Qatar, Julio Quiroz y Diego Haro se encuentra en el centro de la polémica. El primero por la reciente expulsión a Carlos Zambrano, mientras que el segundo por el polémico informe sobre el duelo entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos.

De esta manera, FIFA designó a Bruno Pérez como árbitro de la final del Mundial Sub-17 a jugarse en Qatar entre Portugal y Austria.