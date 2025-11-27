¿Y Alianza Lima? Paolo Guerrero revela el club donde le gustaría continuar su carrera

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero sigue dando de qué hablar, y esta vez no solo por sus goles en Alianza Lima. El histórico delantero sorprendió a todos al revelar cuál es el club donde le gustaría continuar su carrera y mantener viva su pasión por el fútbol.

Guerrero y el el club donde le gustaría jugar

Con 41 años, 'PG9' podría estar jugando su última temporada en el fútbol profesional, un momento que él mismo reconoce como el cierre de un ciclo, pero que no le quita la pasión por seguir en la cancha.

"De hecho el fútbol para mí es mi pasión, es lo que más amo hacer hasta el día de hoy, porque todavía sigo en actividad, espero todavía poder estar un poco de tiempo, claro que me queda poco en el fútbol, siempre lo digo", comentó el veterano delantero.

Pero la carrera de Paolo Guerrero no se queda solo en Perú. Recientemente fue designado como presidente de la selección peruana de la Kings World Cup Nations, un evento internacional impulsado por Gerard Piqué y el popular creador de contenido Ibai Llanos.

Y no solo eso. El histórico capitán de la selección peruana no descartó jugar en un importante club de la Kings League, lo que podría abrirle una nueva aventura en su trayectoria deportiva.

"Cuando vino la invitación, le dije 'en one, quiero, me gustaría', así que vamos con todo, eso sí quiero ganar, apunto a ganar, a ser competitivo, no voy a participar, voy a ganar, eso es lo primero", afirmó Paolo Guerrero.

Sobre su posible participación en la Kings League, Paolo Guerrero agregó que le gustaría vestir la camiseta de Los Persas, el equipo de Zein, conocido streamer y figura del torneo.

"La invitación de Zein, que es un crack en el mundo streamer, ya lo venía mapeando, me gustaría participar en la Kings League, que tiene en México, ya hemos hablado", reveló el delantero.

La Kings World Cup Nations 2026

La segunda edición de la Kings World Cup Nations se llevará a cabo del 3 al 17 de enero de 2026 en São Paulo, Brasil.

Este torneo promete reunir a grandes figuras internacionales como Kun Agüero, Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodríguez y Robert Lewandowski, junto a Paolo Guerrero y otros destacados futbolistas.

Dicho evento representa una oportunidad única para que el 'Depredador' siga demostrando su talento y competitividad, mientras cierra su capítulo en el fútbol profesional peruano y se proyecta hacia nuevas experiencias internacionales.

Paolo Guerrero dejó en claro que, aunque su etapa en Alianza Lima se acerca a su fin, todavía quiere seguir jugando. El delantero peruano reveló que le gustaría continuar su carrera en Los Persas.