RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Habló el 'Depredador'

¿Y Alianza Lima? Paolo Guerrero revela el club donde le gustaría continuar su carrera

Aunque muchos pensaban que se acercaba su retiro, Paolo Guerrero tiene planes de seguir activo. El delantero de Alianza Lima reveló el club donde le gustaría continuar su carrera.

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Paolo Guerrero sigue dando de qué hablar, y esta vez no solo por sus goles en Alianza Lima. El histórico delantero sorprendió a todos al revelar cuál es el club donde le gustaría continuar su carrera y mantener viva su pasión por el fútbol.

Guerrero y el el club donde le gustaría jugar

Con 41 años, 'PG9' podría estar jugando su última temporada en el fútbol profesional, un momento que él mismo reconoce como el cierre de un ciclo, pero que no le quita la pasión por seguir en la cancha.

"De hecho el fútbol para mí es mi pasión, es lo que más amo hacer hasta el día de hoy, porque todavía sigo en actividad, espero todavía poder estar un poco de tiempo, claro que me queda poco en el fútbol, siempre lo digo", comentó el veterano delantero.

Pero la carrera de Paolo Guerrero no se queda solo en Perú. Recientemente fue designado como presidente de la selección peruana de la Kings World Cup Nations, un evento internacional impulsado por Gerard Piqué y el popular creador de contenido Ibai Llanos.

Y no solo eso. El histórico capitán de la selección peruana no descartó jugar en un importante club de la Kings League, lo que podría abrirle una nueva aventura en su trayectoria deportiva.

Club de la Liga 1 que logró salvarse del descenso busca sumar a Christian Cueva en 2026
Lee también

Club de la Liga 1 que logró salvarse del descenso busca sumar a Christian Cueva en 2026

"Cuando vino la invitación, le dije 'en one, quiero, me gustaría', así que vamos con todo, eso sí quiero ganar, apunto a ganar, a ser competitivo, no voy a participar, voy a ganar, eso es lo primero", afirmó Paolo Guerrero.

Sobre su posible participación en la Kings League, Paolo Guerrero agregó que le gustaría vestir la camiseta de Los Persas, el equipo de Zein, conocido streamer y figura del torneo.

"La invitación de Zein, que es un crack en el mundo streamer, ya lo venía mapeando, me gustaría participar en la Kings League, que tiene en México, ya hemos hablado", reveló el delantero.

Esposa de Hernán Barcos se pronuncia tras su salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"
Lee también

Esposa de Hernán Barcos se pronuncia tras su salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

La Kings World Cup Nations 2026

La segunda edición de la Kings World Cup Nations se llevará a cabo del 3 al 17 de enero de 2026 en São Paulo, Brasil.

Este torneo promete reunir a grandes figuras internacionales como Kun Agüero, Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodríguez y Robert Lewandowski, junto a Paolo Guerrero y otros destacados futbolistas.

Dicho evento representa una oportunidad única para que el 'Depredador' siga demostrando su talento y competitividad, mientras cierra su capítulo en el fútbol profesional peruano y se proyecta hacia nuevas experiencias internacionales.

Paolo Guerrero dejó en claro que, aunque su etapa en Alianza Lima se acerca a su fin, todavía quiere seguir jugando. El delantero peruano reveló que le gustaría continuar su carrera en Los Persas.

Temas relacionados Alianza Lima Club Kings World Cup Nations Paolo Guerrero

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA