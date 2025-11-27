Club de la Liga 1 que logró salvarse del descenso busca sumar a Christian Cueva en 2026

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras una etapa complicada en Emelec, Christian Cueva podría regresar a la Liga 1 la próxima temporada 2026. El futbolista peruano estaría en conversaciones para fichar por un club que logró salvarse del descenso, y su llegada ya genera rumores y expectativa entre los hinchas.

¿Christian Cueva en Juan Pablo II?

La estadía de Christian Cueva en Emelec empezó prometedora, destacando con goles y asistencias en los primeros partidos.

Sin embargo, problemas físicos y deudas pendientes del club con jugadores y comando técnico complicaron su continuidad, a pesar de tener contrato hasta mediados del próximo año.

Ante esta situación, el nombre del experimentado jugador volvió a sonar en la Liga 1, con varios equipos interesados en contar con su talento, según informó Diego Penny.

La periodista Estefanía Chau reveló en su canal de YouTube, Nada Que No Sepa, que Christian Cueva estaría encaminado para volver a jugar en Perú en 2026.

"Se viene una 'bomba' de un jugador peruano que su nombre empieza con 'C' y su apellido también empieza con 'C'. Tiene que ver con Christian Cueva. La información es que el próximo año volvería a jugar en nuestro país y se dirigiría a un equipo que queda en el norte del Perú", señaló Chau.

Estefanía Chau aclaró que el club en cuestión sería Juan Pablo II, propiedad del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

No sería la primera vez que el elenco de Chongoyape pone los ojos en Christian Cueva; el año pasado estuvo cerca de fichar con ellos tras desligarse de Cienciano.

Según los especialistas deportivos, el regreso de 'Aladino' al norte podría ser "picantito" por las tentaciones de la ciudad, aunque su calidad dentro del campo es indiscutible.

Mientras tanto, Christian Cueva ha trabajado bajo distintos entrenadores en Emelec, como Jorge Célico, Christian Nasuti y Guillermo Duró, acumulando 16 partidos, dos goles y dos asistencias.

Aun así, los problemas económicos del club ecuatoriano parecen empujarlo hacia la salida a fin de año, y su posible fichaje por Juan Pablo II comienza a tomar forma.

Otras opciones de Christian Cueva

Además del norte, Christian Cueva podría recibir propuestas de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys.

El administrador de la 'U', Franco Velazco, reconoció que el club busca reforzarse para pelear el tetracampeonato y llegar más lejos en la Copa Libertadores 2026, y no descarta sumar al mediocampista.

Sin embargo, todo dependerá del presupuesto y de la aceptación de los hinchas, ya que Jorge Fossati advirtió que traer un jugador con pasado en rivales puede generar cierta tensión.

Christian Cueva podría volver a la Liga 1 la próxima temporada y su destino más probable parece ser Juan Pablo II, en el norte del país. Mientras tanto, otros clubes nacionales también están pendientes de cualquier oportunidad para ficharlo.