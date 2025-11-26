RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se acerca el adiós

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: Delantero y dirigencia acordaron su salida al final de la temporada

El 'pirata' Hernán Barcos no seguirá la próxima temporada en Alianza Lima, luego de reunirse con la dirigencia y acordar el fin de su vínculo luego que concluyan los playoffs de la Liga1.

Hernán Barcos dejará Alianza Lima al término de la temporada.
Hernán Barcos dejará Alianza Lima al término de la temporada. (Difusión)

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/11/2025

Tras cinco años defendiendo los colores de Alianza Lima, Hernán Barcos dará un paso al costado al no llegar con la dirigencia a un acuerdo para su renovación. El delantero argentino disputará sus últimos partidos con la camiseta blanquiazul en los playoffs, buscando dejar a los íntimos' en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Un ídolo de la década

Cuando el cuadro de La Victoria perdió la categoría en 2020, hubo un jugador, que sin tener vínculo alguno, decidió jugar la Liga2, y ese era 'el pirata'. Sin embargo, el TAS evitó el descenso y disputando la Liga1 en tiempos de pandemia, aportó para que los 'grones' pasen del infierno al cielo, consagrándose a fin de año.

Frente a Sporting Cristal, su único tanto en las dos finales terminó por ser decisivo para que los aliancistas se consagren esa temporada. Un año después, ya sin las restricciones de por medio, repitió el plato, venciendo en la final a Melgar en Matute y consolidando un inesperado bicampeonato.

Sin embargo, los tres últimos años no tuvieron el mismo tinte para Barcos y compañía, viendo a Universitario conseguir un tricampeonato. Esta racha de los cremas empezó frente a ellos, en aquella definición del 2023, en el que el equipo de Jorge Fossati terminó dando la vuelta en el Alejandro Villanueva pese al apagón.

La historia del ariete argentino de 41 años llegará a su fin en tienda 'íntima', luego de la reunión que sostuvo con la dirigencia en la sede de Lurín, en la que ambas partes acordaron ponerle punto final. El anuncio oficial se hará en los próximos días.

El aporte en números del 'pirata'

Desde su arribo en 2021, el atacante ha participado en 187 partidos oficiales con la elástica blanquiazules, anotando un total de 76 goles y dando 29 asistencias. La campaña 2022 ha sido la más prolífica del 'pirata', llegando a marcar en 18 oportunidades por el torneo local.

Sin embargo, a nivel internacional pudo rencontrarse con su mejor nivel en el actual curso y sus goles ayudaron a que los victorianos realicen su mejor temporada internacional en el siglo. Marcando seis goles, ayudó en la Copa Libertadores y a alcanzar los cuartos de final de la Sudamericana.

El 2025 significará el último año de Hernán Barcos como jugador de Alianza Lima, luego de que trascendiera que no continuará, tras reunirse con la dirigencia del equipo blanquiazul. Sus últimas actuaciones la hará en los playoffs de la Liga1.

