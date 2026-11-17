17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario afrontará su próximo encuentro frente a Sport Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura, con dos ausencias importantes en su plantel. Gianluca Lapadula no podrá ser considerado debido a una distensión muscular.

Mientras que Lisandro Alzugaray tampoco integrará la delegación que viajará a Huancayo, aunque ya se reincorporó a los entrenamientos. Así lo confirmó el periodisita que subre el club merengue, Gustavo Peralta.

'El Bambino' no podrá brindar goles

Gianluca Lapadula sufrió una distensión muscular en el muslo posterior izquierdo durante el amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia, disputado el viernes 13 de noviembre en Matute. El delantero fue reemplazado y no podrá viajar con el plantel crema a Huancayo.

La baja es relevante para el equipo de Fabián Bustos, ya que Lapadula suma nueve goles y cuatro asistencias en la temporada. El delantero ítalo-peruano había vuelto a marcar con la Bicolor tras dos años y será una ausencia importante en un partido donde Universitario necesita un resultado para mantenerse en la pelea por el Clausura.

Alzugaray, cuidado para la fase final

Lisandro Alzugaray tampoco estará disponible para el duelo ante Sport Huancayo. El argentino sufrió un desgarro muscular en la pierna izquierda en el encuentro frente a Sport Boys, pero ya se recuperó y volvió a entrenar con normalidad junto al grupo.

Pese a ello, el comando técnico decidió no arriesgarlo y reservarlo para una eventual semifinal o final directa ante Alianza Lima. De esta manera, Alzugaray no viajará a Huancayo y su regreso dependerá de la evolución de su recuperación y de las necesidades del equipo en la recta final del torneo.

Duelo decisivo en Huancayo por el Clausura

Universitario visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo. El compromiso corresponde a la última fecha del Torneo Clausura y será clave para las aspiraciones cremas de pelear por el título y asegurar su paso a la fase final.

Con las bajas de Lapadula y Alzugaray, Fabián Bustos deberá rearmar su ataque y buscar alternativas para reemplazar al delantero ítalo-peruano. La 'U' llega tercera en la tabla y enfrentará al líder Sport Huancayo con la obligación de conseguir un resultado positivo.