Uruguay vs Perú: Siga el MINUTO A MINUTO de la 'blanquirroja' que va por la hazaña en el Centenario

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el estadio Centenario de Montevideo, Perú disputa el crucial encuentro ante Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. A la 'blanquirroja' le sirve solo la victoria para soñar con la clasificación al repechaje.

Uruguay vs Perú

Estadísticas de la primera parte.

45+3' Final de la primera parte, 1-0 a favor de Uruguay. El juez Facundo Tello señala el final del primer tiempo.

45' Se jugarán tres minutos más en el Centenario

44' Remate de De Arrascaeta que dio en un defensor peruano y se marchó al córner.

Aproximación de peligro de Uruguay.

41' Perú llega con peligro y provoca un tiro de esquina.

38' De Arrascaeta llega con peligro. El segundo de Uruguay estuvo cerca.

35' Cuarto intento peruano en arco de Rochet sin dirección.

30' El cuadro local sigue controlando el partido sin ocasiones claras de la 'blanquirroja'.

Minuto 23' y Perú no presiona.

23' Perú no presiona y Uruguay domina cómodo con el marcador a su favor.

Jugada de peligro para Uruguay.

17' Gallese casi propicia el segundo de los locales

Arrascaeta superó todas las marcas y dio un pase limpio para el centro de Varela y el gol de cabeza de Aguirre ⚽



⏱ 21' PT | URU 🇺🇾 [1] - 0 🇵🇪 PER



— Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 4, 2025

15' ¡Gol de Uruguay! Poco después de que Perú tuvo su primera aproximación, Rodrigo Aguirre marcó de cabeza.

Primera llegada de peligro de Uruguay.

10' Uruguay con mayor posesión en los primeros compases, aunque sin un remate directo al arco de Pedro Gallese.

5' Amarilla para Marcos López.

1' ¡Arranca el partido!