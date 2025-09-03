Ignacio Buse sigue imparable: Tenista peruano avanzó a los cuartos del Challenger de Sevilla

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con miras a la serie de Copa Davis ante Portugal, Ignacio Buse sigue demostrando que llegará en óptimas condiciones. El tenista peruano se metió en los cuartos de final del Challenger 125 de Sevilla, en España, al jugador local Pablo Llamas Ruiz en sets corridos con parciales 6-3 y 6-1.

Solidez sin aces a favor

La primera raqueta nacional se enfrentó a un rival que conoce en el circuito, por lo que debió plantear bien el partido. Con un mejor despliegue y sumando más golpes ganadores, consiguió dos quiebres en los primeros servicios del ibérico y llegó a estar 4-0, aunque cedió uno, se impuso con claridad.

El nivel superlativo de 'Nacho' se evidenció en la segunda manga, concretando tres breaks a su favor, ante ninguno de Llamas Ruiz. El tenista peruano no tuvo problemas para resolver el encuentro en apenas 1 hora con 13 minutos, logrando su octava clasificación a los cuartos de final en lo que va de la temporada.

Su enfrentamiento ante contendientes españoles no parará. Tras superar en la primera ronda a Bernabé Zapata, en la siguiente instancia se medirá con Carlos Taberner, número 99 del ranking ATP y ante quien perdió el año pasado en el Challenger de Roma por 6-1 y 7-6.

'Juanpi' Varillas también avanzó

Otro integrante del equipo peruano de Copa Davis también tuvo un buen resultado. Juan Pablo Varillas, otrora 60° del mundo, continúa con su vuelta al ritmo en el ITF M25 de Mar del Plata, en Argentina y se metió entre los ocho mejores del torneo al superar al local Carlos Zárate por doble 6-4.

'Juanpi' había estado de para por tres meses a causa de una lesión, por lo que decidió regresar a la actividad en un torneo de menor envergadura que los Challenger o el ATP Tour. El limeño de 29 años, es la segunda raqueta para el capitán Luis Horna pese a su ubicación (318°). Su rival en cuartos será el brasileño Daniel Dutra da Silva.

Cabe recordar que tanto Ignacio Buse como Varillas, enfrentarán a la delegación de Portugal el próximo 12 y 13 de setiembre en el Lawn Tennis Club de Lima, en búsqueda de ingresar a los clasificatorios del grupo mundial I.

De esta forma, Ignacio Buse sumó su segunda victoria en el Challenger de Sevilla, con lo que se instaló en los cuartos del final del torneo. El tenista peruano irá por un lugar en las semis ante Carlos Taberner, quien ya lo venció la campaña anterior.