Paolo Guerrero alienta a la selección peruana antes del duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana afronta este jueves 4 de septiembre uno de los partidos más determinantes en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez se mide ante Uruguay en el histórico Estadio Centenario de Montevideo a las 18:30 horas (hora peruana). El reto es grande: sumar los tres puntos que mantendrían encendida la ilusión de alcanzar el repechaje.

En medio de esta expectativa, Paolo Guerrero volvió a ser protagonista, aunque esta vez fuera de la cancha. El "depredador" no pudo ser convocado por lesión, pero envió un mensaje directo a los hinchas y al plantel.

"Hay que apoyar a la selección a muerte. Van a dejarlo todo. Estoy convencido de que van a hacer un gran partido. Dios quiera que se puedan sacar tres puntos y que todo el Perú haga fuerzas", expresó el delantero, reafirmando su confianza en sus compañeros.

El pedido del capitán a la hinchada

Más allá de su ausencia, Guerrero recordó que la jerarquía del grupo y el esfuerzo colectivo pueden marcar la diferencia en Montevideo. Consciente de las críticas que ha recibido la selección en las últimas semanas, hizo un llamado especial a los peruanos.

"Si uno no está, creo que los compañeros que están ahí harán lo mejor. Van a dejar la vida en el campo. Un pedido a toda la gente de Perú: hagamos fuerza. Hay mucha gente negativa, por lo que escucho, pero hay que ser nacionalista y querer a nuestro país", remarcó el atacante.

El mensaje llega en un momento crucial, ya que Perú no tiene margen de error. La Blanquirroja necesita sumar sí o sí en Uruguay y, de ser posible, con una victoria que mantenga abiertas las posibilidades de llegar al repechaje. En este escenario, el apoyo del hincha se convierte en un factor determinante para sostener la moral del equipo.

Recuerdos del Centenario y la ilusión de un nuevo triunfo

Durante la conversación con la prensa, Guerrero también fue consultado por su recordado gol en el Centenario en 2012, cuando anotó en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 tras un saque lateral de Luis Advíncula.

Con nostalgia, respondió: "Es lindo. Ojalá que podamos cantar goles mañana. Pero más que nada hay que hacer fuerza a los muchachos que están allá muy enfocados".

Ese recuerdo refuerza la motivación en la previa de un partido que puede marcar el rumbo de la selección en estas clasificatorias. Uruguay llega cuarto en la tabla y busca sellar su clasificación al Mundial, mientras que Perú apuesta a dar la sorpresa y regresar a Lima con puntos valiosos.

El pitazo inicial está programado para las 6:30 p. m. en Perú (8:30 p. m. en Uruguay). La expectativa es alta y el mensaje del goleador histórico de la selección, Paolo Guerrero, se instala como un impulso moral para un equipo que necesita fe, unión y resultados en esta recta final de las Eliminatorias.