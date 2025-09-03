Perú vs. Chile en el Mundial de Desayunos: Mira AQUÍ cómo votar por el pan con chicharrón en la semifinal

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Es hoy, es hoy! El streamer español, Ibai Llanos, anunció este miércoles el inicio de votos en la etapa semifinal del 'Mundial de Desayunos'. Conoce en esta nota cómo votar y elegir al pan con chicharrón y el rico tamal como el mejor ante la marraqueta de Chile.

Perú vs. Chile en la semifinal del Mundial de Desayunos

El 'Clásico del Pacífico' se define en la mesa. Con un paso a la final, el nuevo contrincante de Perú será el desayuno chileno marraqueta con palta para disputar la semifinal del mundial de desayunos. Es así como, a través de un video, Ibai Llanos invitaba a todos a que se sumen a las votaciones para elegir cuál de los dos platos era el mejor.

"¡Qué duelos tan históricos tenemos aquí con dos desayunos que son espectaculares. Por parte de Chile, la marraqueta que ha llegado a las semifinales, pero hemos añadido algo al desayuno que me lo has pedido mucho, las sopaipillas con pebre y un poco de té. Por parte de Perú, como no, pan con chicharrón, tamal y café pasado; por lo tanto ¿Qué desayuno crees que debe estar en la final Perú o Chile?", expresó el influencer.

Pues bien, la contienda que inició con 16 países en competencia el pasado 18 de agosto, ahora solo tiene 4 participantes, todos países sudamericanos: Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

Es así como te animamos a agarrar tu celular y votar desde ya por nuestro rico pan con chicharrón y tamal criollo, que previamente al duelo con el país vecino del sur, logró superar a Ecuador con 8.1 millones de votos al bolón verde y encebollado.

@ibaillanos CHILE vs PERÚ | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar por Perú y el pan con chicharrón?

¡Que gane el mejor! Las votaciones se llevan a cabo desde este miércoles, 3 de septiembre, para la semifinal del Mundial de desayunos en las cuentas de TikTok, Instagram y YouTube de Ibai Llanos. Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la marraqueta con palta, debes seguir estos pasos:

En TikTok entra a este LINK. Buscar la publicación del enfrentamiento, darle 'me gusta' (CLICK al corazón) al comentario de Perú.

Buscar la publicación del enfrentamiento, En Instagram, participar en la encuesta fijada en el primer comentario. Debemos marcar nuestro voto por Perú en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos).

participar en la en el primer comentario. Debemos marcar en el (@ibaillanos). Youtube: dirigiéndonos a la sección de Shorts en el perfil oficial de Ibai, realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la cuenta oficial del influencer.

dirigiéndonos a la en el perfil oficial de Ibai, realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la Por último, no dudes en compartir y comentar la publicación para aumentar la visibilidad del plato y así sumar votos para que nuestro desayuno llegue a la etapa final de la competencia gastronómica.

¡Ojo! No olvides asegurarte de que el perfil de la cuenta tenga el check azul que indica que es verificada y la original, y así no desviar tu voto por el pan con chicharrón frente a la marraqueta chilena.

Entra al perfil de Instagram y TikTok de Ibai Llanos y vota por Perú en la semifinal del Mundial de Desayunos.

De esta manera, este miércoles, 3 de septiembre, se dio inicio al tan esperado 'Clásico del Pacífico', Perú vs. Chile. No olvides votar por Perú y el rico pan con chicharrón por la semifinal del 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos.