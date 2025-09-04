Presuntos hinchas de la 'U' causan pánico en Matute, vandalizando inmediaciones del Alejandro Villanueva

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En la madrugada del jueves 4 de setiembre, un grupo de presuntos hinchas de Universitario de Deportes llegaron hasta el barrio de Matute, en La Victoria, para vandalizarlo. Con actos vandálicos en inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, causaron el pánico entre los vecinos que se percataron de su presencia.

Hinchas llegaron en autos

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en el que a modo de caravana, llegan siete vehículos del que descendieron los presuntos seguidores del cuadro 'crema'. Acto seguido, procedieron a borrar con pintura en aerosol y botellas la pinta del Señor de los Milagros ubicada en la esquina de la calle San Cristóbal y Mendoza.

Sin reparos, los actores de este hecho vandálico se grabaron, en videos que posteriormente fueron subidas a las redes sociales. Según las palabras que proliferaron, pertenecerían al 'Cono Sur' de la Trinchera Norte, la barra oficial de Universitario que se ubica en esa tribuna cuando funge de local.

Para causar más daños a la imagen del santo peruano, que es venerado en Alianza Lima, los fanáticos le prendieron con artículos inflamables. Lo mismo hicieron en una de las puertas del sector occidente del estadio Alejandro Villanueva, ubicado en la calle aledaña.

Ante la presencia de la veintena de vándalos, algunos residentes realizaron gritos para tratar de ahuyentarlos, aunque con poca fortuna. Los presuntos hinchas los retaron a que salgan para enfrentaros, amenazándolos con dispararles y rompiendo botellas para utilizarlas como arma blanca.

Administrado de Alianza Lima se pronunció

Tras los actos sucedidos, Fernando Cabada, administrador temporal del cuadro 'íntimo', habló, lamentando lo ocurrido. El dirigente manifestó su tristeza porque los presuntos hinchas dañaron incluso una figura que rinde homenaje a un santo peruano, que al mismo tiempo, veneran con fervor en la institución victoriana.

"El club Alianza Lima rechaza la violencia en todas sus formas. Nosotros no estamos de acuerdo con violencia e invocamos a que no hayan actos violentos de nuestra parte ni de otros lados. Condenamos de manera rotunda este acto de cobardía, son cosas que no son parte del fútbol y tienen que erradicarse", señaló.

De esta forma, un grupo de presuntos hinchas de Universitario llegaron hasta el barrio de Matute a bordo de carros en horas de la madrugada para vandalizarlo. Con pintas y fuego, borraron las pintas que hinchas 'blanquiazules habían hecho en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, causando el pánico entre los vecinos.