Pedro Gallese no renuncia a que Perú juegue el repechaje mundialista: "Llegamos a la última fecha con chances"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se juega su última carta este jueves 4 de agosto en en Montevideo ante Uruguay (6:30 pm) para tentar el repechaje mundialista. Por tal motivo, Pedro Gallese, uno de los referentes del equipo, considera que la 'blanquirroja' aún tiene chances y que no renuncia al sueño de estar en la cita del 2026.

Gallese sabe que no será fácil

Frente a los medio en el predio de Peñarol, el golero del Orlando City, se mostró cauto, pero con el optimismo de que el combinado nacional hará un buen papel en el Centenario. El meta es consciente de la situación y sabe que no se pueden cometer errores si se pretende llegar con vida a la última fecha en Lima.

"Llegamos a la última fecha FIFA con chances todavía. Sé que es muy duro, sé que va a ser muy difícil, pero en el fútbol se ha visto muchas cosas posibles y al grupo lo he sentido con mucha ilusión, muy preparados", manifestó.

El portero de la selección también destacó la presencia de nuevos jugadores en la última convocatoria de Óscar Ibáñez. Sin embargo, consideró que todos tienen planteado el mismo objetivo de dar la sorpresa en la capital uruguaya, donde no se gana por Eliminatorias CONMEBOL desde el 2004.

"Con algunas caras nuevas que tienen muchas ganas de dejarlo todo por la selección y vamos a afrontar este partido como una final y ya nos prepararemos para el otro", sentenció Gallese.

Ibáñez y su continuidad

A su turno, el entrenador del equipo peruano respondió la interrogante sobre continuar con el proceso, pese a no conseguir el objetivo de clasificar. Desde su llegada, la 'blanquirroja' sumó cinco puntos, fruto de un triunfo sobre Bolivia, dos empates ante Colombia y Ecuador, y una derrota frente a Argentina.

"Lo que viene se verá, como lo comenté la vez pasada con Agustín (Lozano). Teníamos el compromiso de seguir hasta noviembre y bueno, después se verá. Lo importante es el partido que tenemos mañana, llegar de la mejor manera", sostuvo.

Habló también la polivalencia de Erick Noriega, quien pese a ser mediocampista, está jugando últimamente como defensa y lo ha hecho con solvencia. Esto le permite ser considerado para varias posiciones en diversos esquemas.

De esta forma, Pedro Gallese destacó las chances que le quedan a Perú para la última fecha doble de las Eliminatorias. El arquero de la selección cree que es posible revertir la situación y clasificar al repechaje.