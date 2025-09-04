Premier Arana justificó proyecto de presupuesto público para 2026: "Atiende las necesidades de los más vulnerables"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, sustentan este jueves, desde las 3 de la tarde, en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026.

Pronunciamiento del premier Arana

En primera instancia, el premier Eduardo Arana señaló que la economía del país "continúa un proceso de recuperación demostrando resiliencia" y que se encuentra respaldado en sólidos fundamentos macroeconómicos, fortaleza monetaria y fiscal.

"Uni nivel de reservas internacionales equivalentes al 27% del PBI, sin paralelo en América Latina y El Caribe. Además, de presencia activa en mercados mundiales. Estos elementos han sido claves para consolidar la confianza de los inversionistas en los mercados financieros en el Perú", agregó.

En tal sentido, subrayó que lo anteriormente mencionado, permite que se presente "un proyecto de presupuesto para el 2026 ordenado y con un claro enfoque descentralizado". Además, explicó que será lo que priorizará.

"Un proyecto que prioriza los mayores desafíos del país y que atiende las necesidades de los más vulnerables a fin de seguir impulsando el crecimiento, pero también el desarrollo con mayor justicia y bienestar en beneficio de todos nuestros compatriotas", enfatizó.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Desde el Congreso, el premier Eduardo Arana justificó el proyecto de presupuesto público para 2026. "Este es un presupuesto que no solo busca mantener la estabilidad económica, sino también avanzar hacia un país más justo", manifestó. El Pleno debatirá lo... pic.twitter.com/yKUyoud7tT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2025

El monto al que asciende el proyecto

Posteriormente, Arana indicó las características y objetivo del proyecto de presupuesto público para 2026. En esa línea, reveló a cuánto ascenderá el presupuesto para el próximo año.

"El presupuesto para el año 2026 asciende a 257 mil 572 millones de soles lo que representa un aumento de 5 mil 761 millones respecto al presupuesto del 2025 equivalente a un crecimiento del 2.3%. Este crecimiento es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza la sostenibilidad fiscal", expresó el titular de la PCM.

Además, se refirió sobre el presupuesto descentralizado 2026 e indicó que "asciende a 93 mil 339 millones" que son distribuidos para gobiernos regionales.

"Dsitribuyéndose en 59 mil 164 millones para gobiernos regionales y 36 mil 382 millones para gobiernos locales. Esos montos representan crecimientos de 4 mil 705 millones para Gobiernos regionales y mil 59 millones para gobiernos locales lo que equivale a variaciones de 8.6 y 3.0, respectivamente", manifestó.

De esta manera, El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, justificó el proyecto de presupuesto público para 2026 subrayando que "atiende las necesidades de los más vulnerables". Además, explicó a cuánto ascenderá y su comparación con respecto al del año 2025.