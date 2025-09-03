¡Por más de 10 horas! Anuncian corte de agua para este 4 de septiembre: Conoce AQUÍ los distritos afectados

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de un comunicado, dio a conocer que este jueves, 4 de septiembre, realizará cortes programados del suministro de agua en distintos distritos de Lima, por lo cual, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias para no verse sorprendidos.

Suspensión temporal de agua potable en Lima

Sedapal reveló que algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción temporal del servicio por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en tuberías.

A continuación, te detallamos, hasta el cierre de esta nota, cuáles serán las zonas que se verán afectadas por el corte este jueves y así puedas almacenar agua en tu hogar para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento.

Corte de agua en El Agustino

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque.

Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 23.

La empresa estatal también programó corte del servicio en la Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, A.H. 09 de Octubre desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del jueves, 4 de septiembre.

En distrito de Chorrillos

Áreas afectadas: Urb. La Encantada, Urb. Brisas de Villa, Urb. Country Club de Villa, Urb. La Encantada 1ra y 3ra etapa, Urb. Huertos de Villa Asenta. Cuadrante: Av. Alameda Los Horizontes, Av. Prolongación Huaylas, Av. Las Garzas Reales, Av. Alameda Poeta de la Rivera, Av. Alameda Costa Norte.

Urb. La Encantada, Urb. Brisas de Villa, Urb. Country Club de Villa, Urb. La Encantada 1ra y 3ra etapa, Urb. Huertos de Villa Asenta. Cuadrante: Av. Alameda Los Horizontes, Av. Prolongación Huaylas, Av. Las Garzas Reales, Av. Alameda Poeta de la Rivera, Av. Alameda Costa Norte. Horario de corte: 12 m. a 11:00 p.m.

12 m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 94.

Interrupción del servicio en Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva; Asoc. Centro Unión Lacabamba; Urb. San Elías; Urb. Santa Luisa; Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.

A.H. Armando Villanueva; Asoc. Centro Unión Lacabamba; Urb. San Elías; Urb. Santa Luisa; Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 83.

Por último, se reveló que el distrito de Pucusana también se verá afectado con la suspensión temporal del servicio de agua potable, precisamente en el sector 542 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio: A.H. Benjamín Doig, A.H. Manuel Scorza.

De esta manera, se reveló que este 4 de septiembre, al menos cuatro distritos sufrirán un corte programado por parte de Sedapal, por lo cual se exhorta a los ciudadanos tomar las medidas preventivas necesarias.