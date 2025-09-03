RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Suspensión temporal

¡Por más de 10 horas! Anuncian corte de agua para este 4 de septiembre: Conoce AQUÍ los distritos afectados

Sedapal reveló los distritos que se verán afectados en Lima por el corte de agua programado para el jueves, 4 de septiembre. Conoce aquí todos los detalles y toma tus precauciones ¡a llenar los baldes!

Corte de agua Sedapal.
Corte de agua Sedapal. (Andina)

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de un comunicado, dio a conocer que este jueves, 4 de septiembre, realizará cortes programados del suministro de agua en distintos distritos de Lima, por lo cual, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias para no verse sorprendidos.

Suspensión temporal de agua potable en Lima

Sedapal reveló que algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción temporal del servicio por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en tuberías

A continuación, te detallamos, hasta el cierre de esta nota, cuáles serán las zonas que se verán afectadas por el corte este jueves y así puedas almacenar agua en tu hogar para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento.

Corte de agua en El Agustino

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. 
  • Áreas afectadas: Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 23.

La empresa estatal también programó corte del servicio en la Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, A.H. 09 de Octubre desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del jueves, 4 de septiembre.

En distrito de Chorrillos

  • Áreas afectadas: Urb. La Encantada, Urb. Brisas de Villa, Urb. Country Club de Villa, Urb. La Encantada 1ra y 3ra etapa, Urb. Huertos de Villa Asenta. Cuadrante: Av. Alameda Los Horizontes, Av. Prolongación Huaylas, Av. Las Garzas Reales, Av. Alameda Poeta de la Rivera, Av. Alameda Costa Norte.
  • Horario de corte: 12 m. a 11:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.
  • Sector 94.

Interrupción del servicio en Los Olivos

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva; Asoc. Centro Unión Lacabamba; Urb. San Elías; Urb. Santa Luisa; Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 83.

Por último, se reveló que el distrito de Pucusana también se verá afectado con la suspensión temporal del servicio de agua potable, precisamente en el sector 542 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio: A.H. Benjamín Doig, A.H. Manuel Scorza.

Anuncian corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Conoce aquí los horarios y distritos afectados
Lee también

Anuncian corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

De esta manera, se reveló que este 4 de septiembre, al menos cuatro distritos sufrirán un corte programado por parte de Sedapal, por lo cual se exhorta a los ciudadanos tomar las medidas preventivas necesarias.

¿Subirá el precio del agua en 2026? Sunass propone AJUSTE de tarifa de Sedapal
Lee también

¿Subirá el precio del agua en 2026? Sunass propone AJUSTE de tarifa de Sedapal

Temas relacionados agua potable Corte de agua distritos interrupción Sedapal servicio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA