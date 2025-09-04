San Juan de Miraflores: Delincuentes roban camioneta a padre de familia e hija en la cochera de su casa

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de San Juan de Miraflores, delincuentes encañonaron a un padre de familia y su hija para robarles el vehículo del cual recogió previamente a la joven tras salir de la universidad.

Delincuentes roban camioneta fuera de cochera

Alrededor de las 09:30 p.m. cámaras de videovigilancia de la municipalidad registraron el robo de la camioneta, donde se observa que unos delincuentes arriban fuera de la casa del agraviado en una camioneta blanca.

En conversación con el medio Latina Noticias, el hombre contó que se encontraba junto a su hija por ingresar a su vivienda. Tras abrir la cochera, unos criminales llegaron en el vehículo blanco del cual descienden dos delincuentes armados. Los criminales se acercaron a ellos, los obligaron a descender del vehículo y los encañonan.

Para evitar levantar sospechas ambos afectados son reducidos dentro de su cochera. Además del vehículo, los malhechores despojaron a la universitaria de sus aparatos electrónicos que cargaba en su maleta. Ya con las llaves del auto en su posesión, los delincuentes huyen con el vehículo robado.

Tras el robo, el padre sentó sus denuncia en la comisaría de San Juan de Miraflores donde le explicaron que su caso sería elevado a la Fiscalía y a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El afectado presentó los videos de la cámara de vigilancia como prueba fehaciente del acto ilícito.

Tras robo, se comunicaron con agraviado para devolver la camioneta a cambio de dinero

Luego del robo del vehículo, los delincuentes contactaron con el hombre para exigirle un pago de dinero a cambio de devolver el automóvil. Ante las insistencias de los malhechores el padre de familia decidió bloquear el número.

Por su parte, se está gestionando junto a la aseguradora la recuperación del vehículo quienes indicaron que tras el siniestro son treinta días calendario para que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda ubicar el vehículo.

El pedido de los vecinos de la zona y la víctima del robo del vehículo es seguridad ciudadana a las autoridades de su distrito.

"El pedido es reiterativo de tanta gente violentada, robada, secuestrada, tenemos que vivir en un estado total de indefensión. No tenemos a nadie que nos proteja", comentó.

