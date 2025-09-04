Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio', es cancelada tras polémicas imágenes con un perrito callejero

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Están cancelando a la actriz Nidia Bermejo, conocida como Olinda Zapallal de Al fondo hay sitio, después de que se viralizaran imágenes donde aparece retirando con su pie a un perrito callejero. El hecho ocurrió durante una grabación de la serie en exteriores y no ha pasado desapercibido.

¿Por qué están cancelando a Nidia Bermejo?

Durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, un pequeño perrito se cruzó en la locación y no quería moverse del lugar. Ante esta situación, Nidia Bermejo decidió apartarlo con el pie para poder desplazarse y continuar con la escena.

El gesto quedó registrado en video y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, desatando una ola de reacciones encontradas.

Mientras un sector de los usuarios considera que la actriz actuó maltratando al animal, otros opinan que el can estaba interrumpiendo el rodaje y que la responsabilidad recaía en sus dueños o cuidadores.

Sin embargo, lo que ha sorprendido es el silencio de Nidia Bermejo. A diferencia de otros casos mediáticos, la actriz de Al fondo hay sitio no ha emitido ningún comunicado ni respuesta pública.

¿Quién es Nidia Bermejo?

Más allá de la polémica, muchos televidentes se han preguntado quién es realmente Nidia Bermejo, la actriz que encarna a Olinda Zapallal, el personaje que logró conquistar nada menos que a Don Gilberto en Al fondo hay sitio.

Nidia Rocío Bermejo Pineda nació el 6 de mayo de 1979 en Lima, aunque proviene de una familia humilde de Puno. A los 25 años inició su carrera en el cine con un papel en Diarios de motocicleta (2004).

Su salto a la fama llegó con Nacida para triunfar (2008), donde interpretó a Sonia Morales, y desde entonces ha tenido una trayectoria destacada en teatro, televisión y cine.

En 2013 brilló en Avenida Perú, y en 2015 obtuvo una nominación a los Premios AIBAL por La cautiva. También protagonizó La noche árabe en 2016 y en el cine dejó huella con La hora final (2017), que le valió una nominación a los Premios Luces. Más tarde, en 2018, se sumó a De vuelta al barrio como Felicitas Condori.

Este 2024 se integró a Al fondo hay sitio como Olinda Zapallal, personaje que desde su debut en el episodio 386 de la undécima temporada ya ha dado mucho de qué hablar.

Las imágenes de Nidia Bermejo con un perrito callejero han desatado tremendo alboroto en redes sociales. La actriz que da vida a Olinda en Al fondo hay sitio quedó en medio de la polémica y su nombre sigue sonando fuerte entre los seguidores de la serie.