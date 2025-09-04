El 11 de Perú contra Uruguay: Carlos Zambrano quedó fuera del equipo que manda Ibáñez en el Centenario

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Perú ya tiene su oncena que va por la hazaña en el Centenario de Montevideo. Para el crucial partido por las eliminatorias del Mundial 2026, Óscar Ibáñez eligió al equipo que enfrentará a Uruguay, en el que destaca la ausencia en la zaga de Carlos Zambrano, quien era una de las dudas.

Con Ramos de '9'

En las últimas prácticas realizadas en cacha de Peñarol, el estratega argentino probó más de una vez el 4-2-3-1 que saltará al mítico escenario de Montevideo. Pedro Gallese irá al arco como en todo el certamen clasificatorio, y su defensa la compondrán Renzo Garcés y Luis Abram como zagueros, con Luis Advíncula por la banda derecha y Marcos López por izquierda.

Por la suspensión de Renato Tapia, su reemplazo será Erick Noriega, junto a Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes. El tridente que estará en la segunda estará compuesta por Kevin Quevedo por banda derecha, Christofer Gonzáles de mediapunta y por el sector izquierdo, Kenji Cabrera.

La referencia en ataque quedará con Luis Ramos, el delantero con mejor presente que tiene la 'blanquirroja'. Ante las ausencias de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Álex Valera, el entrenador de la selección peruana optó por el ariete del América de Cali, con nueve goles marcados en la temporada.

Una baja confirmada de último momento fue Andy Polo, quien abandonó la última sesión de entrenamiento por una dolencia. Se espera que en Lima sea evaluado para conocer si estará en condiciones de jugar la última jornada frente a Paraguay.

Historial de Perú en el Centenario

Por eliminatorias, la 'blanquirroja' se ha enfrentado a Uruguay en 21 ocasiones, con 11 triunfos para la 'celeste', seis para Perú y cuatro empates. De los triunfos obtenidos por el equipo nacional, dos de ellos fueron en Montevideo. La primera ocasión fue en 1981 por 2-1 y en 2004 por 3-1.

La última visita acabó con polémica a favor del bicampeón del mundo, con un triunfo por la mínima y un gol anulado a instancias del VAR por la controvertida decisión del árbitro Anderson Daronco. Un balón profundo de Miguel Trauco fue atrapado por Sergio Rochet en la línea de su aparentemente, ingresando en su totalidad.

De esta forma, Perú tiene listo su '11' que va por la gesta ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Carlos Zambrano no será de la partida por su ausencia en las prácticas, aunque estará en la banca. Luis Ramos será la referencia en ataque.