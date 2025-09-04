Perú vs. Uruguay, por Eliminatorias 2026: ¿Cuándo fue la última vez que la Blanquirroja ganó en Montevideo?

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Llegó el día decisivo. La selección peruana visita, este jueves 4 de septiembre, Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A los dirigidos por Óscar Ibáñez solo le queda ganar para culminar dignamente las Clasificatorias. De darse dicho panorama, seguiría en pie el sueño de alcanzar la clasificación al repechaje, pero se dependará de otros resultados.

Pese a ese panorama lúgubre, la esperanza y la fe se mantiene intacta debido a que la Blanquirroja ya logró la hazaña de derrotar a la siempre aguerrida escuadra charrúa, inclusive con la presencia del estratega del equipo patrio como el arquero titular. En la siguiente nota te contamos los detalles de dicha victoria que se dio hace más de 20 años en el mítico Estadio Centenario.

La última vez que Perú ganó en Montevideo

Para traer a la memoria, la última vez que la Bicolor ganó en Montevideo, tenemos que remontarnos al 1 de junio de 2004 cuando el equipo de todos disputaba las Eliminatorias para la Copa del Mundo Alemania 2006.

En aquella oportunidad, la noche de Uruguay fue triste para los hinchas celestes porque el gramado del Estadio Centenario se tiño de rojo y blanco con un Perú que supo equilibrar pundonor con buen juego y derrotó 3-1 a la escuadra charrúa, que dirigía Jorge Fossati.

La oncena peruana y los goles

El equipo peruano estaba dirigido por Pablo Autori y la oncena titular fue la siguiente: Óscar Ibáñez en el arco, John Galliquio, Santiago Acasiete, Miguel Rebosio y Walter Vílchez en la defensa. Juan Jayo, Carlos Zegarra, Nolberto Solano y Roberto Palacios. en el medio. Mientras que en el ataque estuvieron Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

El primer grito de gol peruano vino tras un magistral tiro libre de 'Ñol' Solano, sobre los 13 minutos del primer tiempo, quien batió las redes del arquero Gustavo Munúa. Seis minutos más tarde, Claudio Pizarro aparecería para anotar el segundo tanto luego de un pase al corazón del área del 'Chorri' Palacios.

Ya en el segundo tiempo, a los 61 minutos, Jefferson Farfán sacó un zurdazo y anotó el tercer gol de Perú. Finalmente, Diego Forlán descontó para Uruguay, a los 71 minutos, con un testazo luego de un tiro libre.

De esta manera, la selección peruana podría repetir esta noche la hazaña de derrotar a Uruguay tal y como lo hizo hace más de 20 años en el mítico Estadio Centenario. Es cuestión de fútbol, pero también de fe.