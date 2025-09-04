¡Arriba Perú! Ignacio Buse clasifica a las semifinales del Challenger 125 de Sevilla en España

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista peruano Ignacio Buse (135° ATP) se clasificó a las semifinales del Challenger 125 de Sevilla en España, tras vencer categóricamente por parciales de 6-3 y 6-2 al local Carlos Taberner (99° ATP).

Nuestro joven atleta nacional de 21 años continúa viviendo un año de ensueño a nivel profesional, estando a dos partidos de lograr la gloria en territorio ibérico, donde ahora espera a su rival, los también españoles Jorda Sanchis (443° ATP) y Daniel Mérida (170° ATP).

Contundente desde un inicio

El nivel de 'Nacho' fue avasallador desde el primer segundo del juego, a tal punto que en el primer set llegó a ponerse 5 a 0; no obstante, pese a que su contrincante se acercó al marcador, el duelo terminaría 6 a 3 en favor del peruano en 53 minutos de juego.

El segundo set fue más disputado en el inicio, con un festival de quiebres: tres a favor de Buse y dos para Taberner. Sin embargo, el nacional pudo controlar el partido, logrando un sobresaliente 6 a 2 en 51 minutos.

"Estoy muy contento, sobre todo con la capacidad de gestión de situaciones durante el partido, me siento bien, cómodo, con buenas sensaciones, pero bueno, hay que tratar de seguir por esa línea, de seguir con esa capacidad de tratar de superar esas situaciones complicadas del partido", sostuvo para "Tenis al Máximo".

#ATPChallenger 🇪🇸 | 🗣️🎙️𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨: @ignaciobuse 🇵🇪

El peruano se convierte en el primer semifinalista de la Copa Sevilla tras vencer al 🇪🇸 @carlostaberner (6-3,6-2)

🎥: #CopaSevilla2025 pic.twitter.com/1MnjqaRbRa — Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) September 4, 2025

Gran año para Buse

Este 2025 ya es el inolvidable para la raqueta nacional, el pasado 8 de junio logró el primer título profesional de su carrera al consagrarse campeón del Challenger 100 de Heilbronn, en Alemania, tras vencer por parciales de 7-5 y 7-5 al neerlandés Guy Den Ouden.

Asimismo, tuvo una buena performance en el ATP 250 Gstaad en Suiza y el Challenger de Cancún en México, donde en ambas ocasiones llegando a semifinales. Asimismo, se clasificó por primera vez a un Grand Slam, perdiendo en la primera ronda del US Open ante Ben Shelton, número 6 de la ATP.

A nivel selección, disputará con Perú la serie de Copa Davis ante Portugal del 12 y 13 de setiembre. El capitán del equipo, Luis Horna, también convocó a Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Alexander Merino para hacerle frente a los 'Lusos' en el Club Lawn Tennis de la Exposición.

De esta manera, Ignacio Buse continúa sosteniendo su gran nivel en el circuito de la ATP, teniendo como objetivo trasladar su jerarquía al combinado nacional a mediados de septiembre.