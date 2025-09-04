Alianza Lima jugará ante la U de Chile en la Copa Sudamericana 2025: Independiente fue descalificado por Conmebol

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianz Lima enfrentará a la Universidad Católica de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió descalificar a Independiente de Avellaneda, después de suscitarse hechos violentos en el último partido entre el club chileno y argentino.

El fallo de la Conmebol

La Conmebol recurrió a sus redes sociales para anuciar de manera oficial para publicar el fallo tras el cotejo que fue suspendio por actos de violencia entre Independiente de Avellaneda y la Universidad Católica de Chile. En dicho documento se señala que el conjunto chileno pasará a ser rival del cuadro blanquiazul.

"La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resuelve descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones", estipula el texto.

Asimismo, el máximo ente del fútbol sudamericano señaló que el club Independiente está obligado a disputar sus próximos siete partidos en calidad de local en las competiciones Conmebol.

Fallo de Conmebol

Noticia en Desarrollo...