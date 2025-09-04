Leyla Chihuán celebra sus 50 años con emotiva sorpresa de su novia Abril Cárdenas

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exvoleibolista y excongresista Leyla Chihuán celebró este jueves 4 de septiembre su cumpleaños número 50 y lo hizo de una manera especial: acompañada de su pareja, Abril Cárdenas, quien la sorprendió con un detalle romántico que emocionó profundamente a la exdeportista.

Abril, 21 años menor que Chihuán, preparó una habitación decorada con globos, un ramo de flores, una pequeña torta y fotografías que retratan los momentos más especiales de su romance. El gesto fue compartido en redes sociales, donde ambas no ocultaron la felicidad de conmemorar juntas la fecha.

El mensaje de Abril Cárdenas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Abril dedicó un sentido mensaje a su pareja. "Happy birthday a mi soulmate, mi mejor amiga, mi cómplice, la real role model. Festejo tu vida hoy y siempre", escribió junto a las imágenes de la sorpresa.

El mensaje fue acompañado por fotografías de la celebración íntima, donde ambas aparecen brindando con copas de vino en medio de la decoración.

La respuesta de Leyla Chihuán

Chihuán, visiblemente conmovida por la sorpresa, también compartió su agradecimiento y reflexionó sobre lo que significaba para ella llegar a los 50 años.

"Gracias, por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro", publicó en sus redes.

Las imágenes compartidas muestran un ambiente íntimo, lleno de detalles pensados para resaltar la complicidad y el cariño que caracteriza a la relación de la pareja.

Cómo empezó la historia de amor

En una entrevista con Verónica Linares para su podcast, Chihuán relató cómo conoció a su actual pareja. El primer acercamiento ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 2024, gracias a un intercambio de mensajes en redes sociales.

"Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba en Instagram el día a día que hacía con los chicos de la delegación peruana. Me llega un mensaje que decía algo así como: amo tu actitud y tu carácter. Al día siguiente, me puso algo y yo volví a reaccionar con una carita, entonces, ella me dice 'que antipática', pero no contesto porque tengo miedo", recordó la exdeportista.

La celebración de los 50 años de Leyla Chihuán no solo marcó un hito personal en su vida, sino también un reflejo de la etapa que atraviesa junto a su pareja, con quien comparte felicidad y proyectos. El gesto de Abril Cárdenas, lleno de simbolismo y cariño, demostró la solidez de la relación y la importancia de los vínculos personales en medio de la vida pública de la exvoleibolista. Una fecha especial que Chihuán no dudó en compartir con quienes la siguen, celebrando la vida y el amor.