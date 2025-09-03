Estrepitoso debut de Nolberto Solano: Pakistán sub-23, dirigida por el DT peruano, fue goleada 8-1 por Irak

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Nolberto Solano tuvo un debut para el olvido luego de que la selección sub -23 de Pakistán fuese goleada 8-1 por Irak, en su estreno en clasificatorias a la Copa de Asia 2026, perteneciente a la categoría.

Un estrepitoso debut como DT

El 'Mestrito' inició oficialmente su labor como seleccionador de la escuadra pakistaní en un torneo de alto calibre, en el que lastimosamente, para sus altas aspiraciones, obtuvo un resultado totalmente negativo. Por la primera fecha de las Eliminatorias a la Copa de Asia sub-23, el Estadio Olímpico de Nom Pen, en Camboya, fue testigo del fatal estreno de 'Ñol' como director técnico de Pakistán.

La primera parte del cotejo fue un verdadero calvario para selección pakistaní. Cuando el cronómetro marcaba marcaba los 20 minutos la selección dirigida por 'Nobby' se quedó con diez jugadores. Tres minutos más tarde, el cuadro iraquí abrió el marcador de la mano de Amoori Faisal. A ello se le sumó que al finalizar este primer tiempo, el estratega peruano fue expulsado por reclamar coléricamente al árbitro un penal sancionado contra su equipo.

Para la segunda parte, aumentó el marcador Ali Jasim. Pero, el cuadro pakistaní gritaría gol luego que Mckeal Abdullah anotara desde los doce pasos. Posteriormente, el show de goles estaría a cargo del autor del segundo tanto, Jasim, quien nuevamente volvió a aparecer para anotar un hat-trcik. Después, sellaron la holgada goleada Ahmed Aiad, Dhulfiqar Younis Al-Imari y Ali Sadiq.

Con este resultado, la selección que dirige Nolberto Solano quedó relegada en el último puesto del Grupo G del proceso eliminatorio, el cual comparte con Irak y Camboya. Al respecto, solo el primero de la serie será el que obtenga el boleto hacía la Copa Asia U23 2026. Además, los cuatro mejores segundos, también accederán a la competencia según su posición en el año.

Un reto importante

El entrenador peruano Nolberto Solano aceptó el enorme reto de dirigir a la sub-23 y a la selección mayor de los 'halcones' luego de llegar a un acuerdo con el presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán, Mohsen Gliani, con la principal consigna de lograr una renovación tanto en el fútbol pakistaní como también en la estructura deportiva.

